Berlin. Die Tarifvereinigung der Länder und die Gewerkschaften haben sich am Wochenende geeinigt. Was der Beschluss Berlin nun kosten wird.

Finanzsenator Stefan Evers (CDU) ist zufrieden mit dem Tarifabschluss für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder. Dass Berlin in der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) bleibt und dennoch die Hauptstadtzulage behalten darf, sei ein besonderer Verhandlungserfolg, betonte er am Montag im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Das habe keiner für möglich gehalten. Für dieses „kleine Wunder von Potsdam“, wo die Tarifverhandlungen am Sonnabend in der dritten Runde zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen waren, habe es eine „Charmeoffensive“ gebraucht. „Schön, dass es geklappt hat“, freute sich Evers.