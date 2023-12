Berlin. Bei dem beliebten Rennen an den Start gehen zu können, erfordert eine Portion Glück. Von Erlebnissen zwischen Freude und Trauer.

Der Nikolaustag war für viele Läufer in diesem Jahr schon fast wie ein vorgezogenes Weihnachten. Zumindest für die, die das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite hatten. Denn an dem Tag hat Veranstalter SCC Events die Startplätze für den Berlin-Marathons im nächsten Jahr ausgelost. In der Mail an die glücklichen Bewerber schrieb der Organisator von einer „Rekordteilnehmerzahl in der Verlosung“. Das 50. Jubiläum des Rennens, das im nächsten Jahr ansteht, hat erwartungsgemäß noch mehr Bewerber als ohnehin schon aus alter Welt angezogen. Trotz einer deutlich gestiegenen Startgebühr von mittlerweile 205 Euro.