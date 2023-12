Berlin (dpa/bb). Mehr als 150 Umweltaktivisten haben am Samstag nach Polizeiangaben die Elsenbrücke über die Spree im Osten Berlins blockiert. Ein Bündnis aus Extinction Rebellion, Letzte Generation, Scientist Rebellion und weiteren Initiativen hatte im Internet zu der Blockade aufgerufen. Auf Transparenten waren Slogans wie „Stoppt fossile Subventionen“ zu lesen, außerdem Kritik am Ausbau der Stadtautobahn 100. Die Baustelle ist in südlicher Nähe zur Spreebrücke.

Ein offiziell angemeldeter Fahrradkorso trug das Motto „Der beste Klimaschutz ist, die A100 nicht zu bauen“. Die Polizei bat die Demonstranten, die Fahrbahn zu räumen. Einige Aktivisten setzten sich jedoch auf den Asphalt und wurden von den Beamten weggetragen. Die Gruppe Extiction Rebellion schrieb auf ihrer Homepage, der Staat verteile im Verkehrssektor jährlich 30 Milliarden Euro „von unten nach oben“. „Wir blockieren hier, weil die A100 der Ort des fossilen „Weiter-So“ ist.“ Die Elsenbrücke sollte nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden.

