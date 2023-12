Berlin/ Wien. Nach dem spektakulären Schmuckraub im KaDeWe sind Chopard-Ohrringe in Wien wieder aufgetaucht. Was ein Pfandleiher dafür bezahlt hat.

Knapp neun Jahre nach dem Überfall auf einen Luxusjuwelier im Kaufhaus des Westens (KaDeWe) am 20. Dezember 2014 sind zumindest die Diamanten-Ohrringe bei einem Wiener Pfandleiher wieder aufgetaucht, wie die „B.Z.“ berichtet. Die Ohrringe waren Teil der Beute. In weniger als zwei Minuten hatten fünf maskierte Räuber mit Macheten, Äxten und Hämmern das Panzerglas der Schmuckvitrinen zertrümmert. Mit Reizgas wurden 13 Kunden und ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt.

Bei ihrem Blitz-Überfall erbeuteten die Räuber am letzten Sonnabend vor Weihnachten 15 Rolex-Uhren und Chopard-Diamantschmuck im Wert von rund 817.000 Euro. Darunter das „Animal World Schwalbencollier“ von Chopard und die passenden Ohrringe. Wie die österreichische Kronen Zeitung berichtete, tauchten die 154.000 Euro teuren Ohrringe in einem Wiener Pfandhaus wieder auf. Ein 43-jähriger Deutscher mit libanesischem Migrationshintergrund hatte den mit insgesamt mehr als 400 Diamanten besetzten Ohrschmuck für 4000 Euro dort versetzt. Das „Schwalbencollier“ tauchte vor einigen Jahren wieder auf.

Wegen Beschädigungen brachte der Pfandleiher die Ohrringe zu einem Juwelier. Der erkannte die gestohlenen Schmuckstücke und informierte die Polizei. Vor dem Wiener Landgericht behauptete der Angeklagte laut Kronen Zeitung, dass er die Ohrringe auf der Toilette des Restaurants „Grand QBA“ an der Konstanzer Straße in Wilmersdorf gefunden habe. Die Schmuckstücke habe er dann Anfang des Jahres bei dem Wiener Pfandleiher versetzt. Der 43-Jährige wurde nun unter anderem wegen Hehlerei zu 18 Monaten Haft verurteilt.

Clan-Mitglieder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

Die ehemalige Chefin des Restaurants in Wilmersdorf Esra A. wurde 2017 vor dem Amtsgericht Tiergarten zu einer Geldstrafe verurteilt. Vor Gericht gab sie an, den Schmuck in einer Tüte im Restaurant gefunden zu haben. Ebenfalls 2017 wurde vier Täter, darunter zwei Söhne von Clanchef Zaki Al-Z., zu Haftstrafen von bis zu sechseinhalb Jahren verurteilt. In einem weiteren Prozess um den spektakulären Raubüberfall gelang es der Staatsanwaltschaft schließlich, die im Milieu der Organisierten Kriminalität auch in Berlin übliche „Mauer des Schweigens“ zu durchbrechen. Einer der Mitangeklagten, Ali H., der durch die Videoaufnahmen von dem Raub als „Mann mit der Machete“ bekannt war, packte ebenfalls aus. Er räumte nicht nur seine Tatbeteiligung ein, sondern nannte auch Zaki Al-Z., das Clan-Oberhaupt, als Drahtzieher. Zaki Al-Z., Oberhaupt einer polizeibekannten Berliner Großfamilie, wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und elf Monaten verurteilt.