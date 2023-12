Berlin. Der Direktor von Zoo und Tierpark musste einen kleinen Kulturschock nach seinem Umzug von München nach Berlin verkraften.

Als der Schnee immer stärker fällt, wird der Schritt von Andreas Knieriem noch länger und noch schneller. Das will etwas heißen. Der Direktor von Zoo und Tierpark ist immer zügig unterwegs, sein Gang extrem dynamisch. Aber jetzt soll es ins Warme gehen, Ziel ist ein Kaffee in der Waldschänke „Zum durstigen Biber“. Während er noch erklärt, wie es zu dem Namen kam („Die Biber wohnen nebenan, und im Zoo darf man ungewöhnliche Begriffe wählen“), sieht er in der Ferne im Flockenwirbel die Braunbären auf dem Felsen toben.

„Was macht ihr denn da für ein Theater, ihr sollt jetzt eigentlich Winterruhe halten!“, ruft er den drei halbstarken Gesellen auf dem Felsen zu. Die Bären leben erst seit kurzem im Zoo und liefern sich einen Ringkampf, neugierig beobachtet von den Wölfen im Nachbargehege. Knieriem ist überrascht über das Treiben, aber was er sieht, stimmt ihn zufrieden.

Die Braunbären kommen aus Schweden und haben sich gut eingelebt

Er zieht daraus zwei Schlüsse: Zum einen haben die drei Braunbären, die aus Schweden stammen, ihr neues Berliner Revier so gut angenommen, dass die Winterruhe warten kann. Zum anderen ist die Schaulust der Wölfe ein Zeichen dafür, dass sie bereits in friedlicher tierischer Koexistenz mit den drei wilden Neulingen leben. Eines Tages könnten die Bären und die Wölfe möglicherweise ein gemeinsames Revier haben. Das ist der Plan. Dass er wohl aufgeht, genau das ahnt Knieriem in diesem Augenblick.

Pläne machen und erfüllen, Probleme sehen, anpacken und lösen, alles optimieren, nicht hastig, aber getrieben – Andreas Knieriem kann auch anstrengend sein für seine Mitarbeiter. Er fordert von allen, was er täglich bereit ist zu geben: den vollen Einsatz für die Tiere. Ihnen soll es gut gehen, in Zoo und Tierpark, und möglichst noch ein bisschen besser. Gibt es genug Platz? Haben sie ausreichend Beschäftigung? Wie kann das Revier noch mehr ihrem natürlichen Lebensraum entsprechen? Darum kreisen seine Gedanken, bei jedem Gang über die Anlagen. Auch im Gespräch hat er seine tierischen Bewohner immer im Blick, sieht alles, kommentiert alles, schweift manchmal ab, weil ihm etwas einfällt, was noch wichtiger ist.

Weil er kein Aprilscherz sein wollte, flog er für einen Tag nach Berlin

An diesem Tag gibt es gleich am Anfang eine Planänderung – auch ein Spezialgebiet von Knieriem. Wer will schon bei Minusgraden und Schneefall zwei Stunden durch den Zoo spazieren. Der Direktor kommt zum Treffpunkt, ohne Mütze, denn sein neuer Plan steht. „Wir laufen lieber durch die Häuser, das lenkt von der Kälte ab“, sagt der Herr der Tiere. Eine Antwort wartet er nicht ab. Es geht los, erste Station ist die Nashorn-Pagode, ein neues, ziemlich spektakuläres Bauwerk.

Auf dem Weg dorthin, erzählt er von seinem Umzug nach Berlin. Sein erster Arbeitstag war der 1. April 2014, die Möbelpacker hatten sich aber erst für den 2. April in München angesagt. Knieriem hat bis zur letzten Minute im Münchner Tierpark Hellabrunn gearbeitet. Das Loslassen war nicht einfach, das Team eher betrübt über seinen Abschied. Aber da war die Aussicht, Chef über zwei zoologische Anlagen zu werden, die zur Königsklasse und zu den „Big Five“ weltweit gehören. Auf vergleichbarem Niveau sind nur noch die Zoos in San Diego, New York, Singapur und Sydney.

Aber auch seine Frau spielte bei der Entscheidung eine Rolle. Sie ist Berlinerin und hatte nichts dagegen, wieder in die Heimat zurückzukehren. Am 1. April stieg er also am Morgen ins Flugzeug, um am Abend nach München zurückzukehren. Seine Frau habe ihn für verrückt erklärt, erzählt er. Sein Argument: „Wenn ich heute nicht da bin, halten die mich für einen Aprilscherz.“ Er stellte sich in Berlin der Belegschaft vor, zuerst im Zoo, dann im Tierpark. Um 22 Uhr saß er wieder an seinem Schreibtisch in München und sah die Post durch.

Andreas Knieriem, Direktor von Tierpark und Zoo, beim Rundgang mit Morgenpost Redakteurin Katrin Lange Copyright: Sergej Glanze, 29.11.2023 © Sergej Glanze | Sergej Glanze

Am nächsten Tag kamen um sechs Uhr die Möbelpacker und haben alles aus seinem Büro mitgenommen. Was ihn in der Hauptstadt erwartete, wusste er schon: „Ein leeres Büro, in dem es wie in einem Pumastall roch.“ Nach seinem ersten Rundgang am darauffolgenden Wochenende, musste Knieriem ein ernüchterndes Fazit ziehen: Den Zoo hielt er für „aufräumbedürftig“, doch das erschien ihm leistbar. „Im Tierpark bin ich jedoch vom Hocker gefallen, dieses Ausmaß war mir nicht bewusst“, sagt der 58-Jährige. Schuttberge und eine Strafandrohung des Senats wegen einer illegalen Abfalldeponie erwarteten ihn in Friedrichsfelde – ein „Desaster, dass man sich nicht vorstellen kann, wenn man aus geordneten Verhältnissen kommt“. Ihm war klar: Das wird viel Arbeit.

Die Nashorn-Pagode hat Knieriem ganz bewusst als erste Station ausgewählt: Sie wurde erst kürzlich eröffnet, dort angekommen, spart er nicht mit Superlativen. „Es ist das größte Nashorn-Haus der Welt, so etwas gibt es nicht noch einmal“, schwärmt er. Mit viel Licht, einer besonderen Stimmung und Transparenz. In keinem Zoo sei man so nah an den Tieren dran und könne badende Panzernashörner unter Wasser sehen. Wenn er in 50 Jahren nicht mehr auf der Welt sei, hoffe er, dass der Turm zum Wahrzeichen für den Artenschutz geworden ist.

Der beste Freund des Vaters war Zoodirektor in Duisburg

Über den Artenschutz und die damit verbundenen Aufgaben von Zoos könnte Knieriem allein zwei Stunden reden. Als ob es in seiner DNA steckt. Er sei ja quasi im Zoo aufgewachsen, erzählt er auf dem Weg zur nächsten Station, dem Vogelhaus. Als er zur Schule kam, war die Familie aus den USA, wo er die ersten Lebensjahre verbracht hatte, nach Deutschland zurückgekehrt. Der beste Freund seines Vaters war Zoodirektor in Duisburg, dort begann die Liebe zu den Tieren. Zuhause gab es immer Haustiere, Hunde, Katzen, viele Fische, viele Aquarien. Als sein Doktorfisch, der wie ein Freund für ihn war, mit 27 Jahren starb, liefen Tränen.

Es waren die exotischen Tiere, die ihn von Anfang an interessierten. Daraus machte er auch im Veterinärmedizin-Studium kein Geheimnis. In einer Prüfung erklärte er den verblüfften Professoren, dass er nicht Tierarzt werde, um sich um Pferde und Rinder zu kümmern. Dass er einmal im Zoo landen werde, daran hatte Andreas Knieriem nie einen Zweifel. Davon abhalten konnte ihn auch nicht sein erstes Praktikum in Zoo Duisburg. Dort lernte er als erstes, den Fisch in die richtige Portionsgröße für die Delfine zu schneiden. Er sah es pragmatisch und mit viel Empathie für die Delfine: Sie hatten Hunger und brauchten Futter.

Das Vogelhaus wurde wegen des Betons auch Vogel-JVA genannt

Gefragt, welches Tier ihn am meisten fasziniert, gibt er keinem den Vorzug. „Aber den Vögeln bin ich erst mit dem Umbau des Vogelhauses nähergekommen“, so der Direktor. Als er im Berliner Zoo anfing, musste es geschlossen werden. Schimmel überall, keine Lüftung. „Dazu hatte es den Charme einer Gedenkstätte und wurde wegen des Betons Vogel-JVA genannt.“ Jetzt haben Kulissenmaler aus den Volieren kleine Lebenswelten gemacht, mit den Farben, die in der Heimat der Vögel vorherrschen. Felsen kamen dazu und eine Beschilderung, die die Besucher auf einen „Rundflug“ schickt. Im einzigen Kiwi-Nachttierhaus, das es in Zoos gibt, bewegt sich im Rotlicht ein langer Schnabel.

Die dritte Station, und die ist schon fast Pflicht, ist die Anlage der Großen Pandas. Die leben zwar nicht in einem Haus, aber die Besucher sehen sie von einem überdachten Platz aus, der Schnee bleibt draußen. Seinen größten Coup, würde Knieriem die Anschaffung der Pandabären nicht nennen. „Aber ich habe noch nie so viel Zeit und Arbeit in eine einzige Tierart investiert“, gibt er zu. Der Erfolg sei schließlich vielen Beteiligten zu verdanken, sagt er. Diese Zurücknahme seiner eigenen Person schimmert immer wieder durch im Gespräch. Wichtig seien Zoo und Tierpark als Institutionen und keine Personalien, stellt Knieriem von Anfang an klar.

Drei Briefe an Bundeskanzlerin Angela Merkel, um Große Pandas zu bekommen

Gern erzählt er die Geschichte, wie sich seine Beharrlichkeit ausgezahlt hat. Schon in München hatte er über neue Pandas im Zoo nachgedacht, 2012 war Bao Bao mit 34 Jahren als ältester Panda der Welt gestorben. Und so fiel bereits bei seiner ersten öffentlichen Vorstellung in der Hauptstadt der Satz: „Der Panda gehört zu Berlin.“ Doch es schien schwieriger zu sein als gedacht. Zwei Briefe hat er mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit an die Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben. Keine Antwort. Einen dritten Brief schrieb er mit Wowereits Nachfolger Michael Müller. Im letzten Satz setzte Knieriem alles auf eine Karte.

In Anspielung auf die vielen „hohen Tiere“ im politischen Leben in Berlin schrieb er: „Sie wissen schon, die physisch höchsten Tiere hat immer noch der Zoo.“ Er wollte ein bisschen pokern, provozieren. Ob Angela Merkel darüber lachen konnte oder verärgert war, bleibt ihr Geheimnis. Fakt ist: Etwas später kam die Kanzlerin von einer China-Reise zurück und verkündete, dass Berlin wieder Pandabären bekommt. Sie ließ es sich nicht nehmen, zur Eröffnung der neuen Panda-Anlage, die in nur knapp neun Monaten entstanden war, persönlich zu kommen.

Es lag nicht nur an den Großen Pandas, dass sich die Besucherzahlen in Zoo und Tierpark kontinuierlich in die Höhe bewegten. Als Knieriem anfing, kamen etwa vier Millionen Gäste jährlich in beide Anlagen, davon drei Millionen in den Zoo. Jetzt hat er es geschafft, die fünf Millionen zu knacken. Seine Freude darüber verpackt er in den Satz: „Eine irre Zahl, da kommt die Museumsinsel nicht ran.“ Dass das der Lohn seiner Arbeit ist, das weiß Knieriem bei aller Bescheidenheit. Seine Pläne sind aufgegangen, seine Problemlösungen geglückt. Er hat fast alles angefasst, erzählt er. Häuser, Gehege, Wege. Zoo und Tierpark seien heute Europas größter Zoobetrieb.

Das Gelände des Tierparks wird komplett neu geordnet

Als er Direktor wurde, fand er zwei Abteilungen vor: eine kaufmännische und eine wissenschaftliche. Heute sind es vier. Zu der kaufmännischen Abteilung kamen noch eine technische, eine zoologische und eine für die Kommunikation und den Gästeservice. Längst ist der Bauschutt im Tierpark, der noch von seinem Vorgänger stammte und bedenkliches Material enthielt, abgetragen. Überhaupt sind im Tierpark die größten Veränderungen passiert. Das liegt auch an der weitläufigen Parkanlage, die natürlich ganz andere Möglichkeiten für die Tiere und die Gestaltung der Gehege bietet.

Sofort hatte Knieriem den Plan, das komplette Gelände neu zu ordnen. Und zwar nicht mehr nach Tierarten, wo alle Affenarten oder alle Vogelarten zusammen gehalten werden, sondern nach Kontinenten. Die geografische Herkunft sollte ausschlaggebend sein, wo die Tiere gezeigt werden. So ist hinter dem Eingang Nordamerika entstanden, wo Baumstachler und Präriehunde zusammenleben, Rote Pandas und Schneeleoparden haben das Himalaya-Gebirge besiedelt, Giraffen staksen mittlerweile durch eine Savannenlandschaft. Knieriem wäre gern schon weiter mit dem Umbau, „aber in Berlin dauert alles doppelt so lange, weil viel gebaut wird und die Vergabeverfahren kompliziert sind“.

Seltsame Geräusche: Nachts im Schlafanzug durch den Zoo

Den Wechsel von München nach Berlin hat er nie bereut. Ein Unterschied aber wird bleiben: Wenn er mit dem Elektroauto durch den Münchner Zoo fuhr, war das für ihn wie eine Fahrt durch die Natur. Ist er im Zoo unterwegs, hat er das Gefühl, im Kreis zu fahren, während die Autos draußen „ohne Sinn und Verstand dröhnen“.

Zum Treffpunkt des Spaziergangs hat es Andreas Knieriem nicht weit. Er wohnt im Zoo, genau wie andere Mitarbeiter. Eigentlich mag er mehr die Ruhe, daher könnte er sich auch gut vorstellen, woanders zu leben. Denn manchmal fällt das Abschalten schwer. Knieriem vergleicht es mit einem Chefarzt, der im Krankenhaus lebt. Der sehe auch nicht den schönen Krankenhausgarten, sondern die Patienten. Knieriem lauscht manchmal nachts in die tierische Stille und schreckt bei Geräuschen auf.

Als er einmal wegen eines fürchterlichen Gebrülls nicht schlafen konnte, hat er sich im Schlafanzug das Elektromobil geschnappt, um nachzusehen, was los ist. In der Dunkelheit funkelten ihm die Augen entgegen: Es waren nur die Prinz-Alfred-Hirsche, „die sind klein, aber echt laut.“ Die Pandabären hat er ebenfalls schon nachts besucht. Auch zu Silvester, wenn es richtig kracht, schaut er nach seinen Tieren. Das ist Horror für sie. In drei Wochen ist es soweit – er wird da sein.

Informationen zur Person