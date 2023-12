Berlin. Dem Landesparlament steht Donnerstag eine Marathonsitzung bevor: Neben dem Haushalt will die Koalition wichtige Gesetze durchbringen.

Normalerweise reicht ein Abschluss von Haushaltsberatungen locker für einen ausgefüllten Parlamentstag. Weil aber die Koalition aus CDU und SPD noch dringend vor der Weihnachtspause wichtige Gesetze verabschieden möchte, ist für kommenden Donnerstag im Abgeordnetenhaus eine echte Marathonsitzung geplant. Neben dem Etat für 2024/25 sollen am letzten Plenartermin des Jahres 2023 noch ein paar dicke Bretter gebohrt werden.

Auf der Tagesordnung stehen die Verfassungsänderung und das damit ermöglichte Gesetz zur Senkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre. Zudem wird die wegen politischer Differenzen innerhalb der rot-grün-roten Vorgängerkoalition seit Jahren auf Eis liegende neue Bauordnung verabschiedet. Und auch das neue Polizeigesetz, das den Einsatz von Elektrotasern und persönlichen Bodycams regelt, gilt in der Koalition ebenfalls als großes Thema. „Wir zeigen damit die Handlungsfähigkeit der Koalition bei Themen, die jahrelang liegen geblieben sind“, sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh der Morgenpost.

Auch in den Fraktionen haben Corona und Erkältungswelle die Reihen gelichtet

Um die lange Tagesordnung über die Bühne zu bringen, hatten die Fraktionen zunächst daran gedacht, zu einer Sondersitzung einzuladen. Das wurde aber aus Termin- und Gesundheitsgründen verworfen. Denn auch in den Fraktionen sind die Reihen der Volksvertreter derzeit wegen Corona- und Erkältungswelle arg gelichtet.

Um dennoch die Mehrheiten für CDU und SPD zu sichern, haben sich die Fraktionsmanager einen besonderen Schritt ausgedacht. Besprochen werden die wichtigen Gesetzentwürfe früh am Tag nach der Generaldebatte zum Haushalt, die üblicherweise an die Diskussion über den vergleichsweise schmalen Etat des Regierenden Bürgermeisters geknüpft wird. Abgestimmt über die Gesetzentwürfe und auch den Haushalt wird dann aber erst ganz am Ende der Sitzung.

Abstimmungen werden am Sitzungsende konzentriert, damit Kranke teilnehmen können

Dann sollen auch kranke oder womöglich Corona-positive Abgeordnete kurz in den Plenarsaal kommen, um ihre Hand zu heben und die Gesetze gegen die Opposition durchzubringen. Andernfalls wären auch gesundheitlich angeschlagene Fraktionsmitglieder gezwungen gewesen, den ganzen Tag im Parlament zu verbringen oder mehrfach zu erscheinen. Das Interesse, Ansteckungen möglichst zu vermeiden, war auch ein Argument gegen eine mögliche Sondersitzung.

Die Koalition steht im Wort, wichtige Vorhaben noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen, auch wenn die Opposition die Häufung wichtiger Entscheidungen an diesem 14. Dezember kritisch sieht. In der Sache haben aber auch Grüne und Linke ein Interesse an einer wesentlichen Entscheidung: Mit ihren Stimmen sichern sie die Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Verfassungsänderung, die notwendig ist, um das Wahlalter auch in Berlin auf 16 Jahre zu senken, wie das verschiedene Bundesländer bereits getan haben.

In der Koalition mit der SPD hat die CDU den Widerstand gegen Wahlalter 16 aufgegeben

In früheren Jahren scheiterte dieses Anliegen stets am Widerstand der CDU. Im Bündnis mit den Sozialdemokraten machen die Konservativen nun mit, obwohl es intern viele Bedenken gegen diesen Schritt gibt. So können bei der nächsten Wahl 2026 erstmals junge Leute unter 18 Jahren auch das Berliner Abgeordnetenhaus mitbestimmen. Die Zahl der Jungwähler wird dadurch um rund 40.000 steigen. Bisher war das nur bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen zulässig.

Sie wollen vor der Weihnachtspause Handlungsfähigkeit demonstrieren. Die Fraktionschefs von CDU und SPD, Dirk Stettner (l.) und Raed Saleh. © DPA Images | Sebastian Gollnow

Saleh kämpft seit gut zwölf Jahren für eine Absenkung des Wahlalters. Zunächst konnte er sich damit aber nicht einmal in seiner SPD durchsetzen. „Es ist gut, jungen Menschen die Chance zu geben, Politik mit zu beeinflussen“, so Saleh. Ihre Themen könnten dadurch mehr Bedeutung bekommen im politischen Raum. „Ich bin dankbar, dass die CDU nun diesen Weg mitgeht.“

SPD-Fraktionschef Saleh lobt das gemeinsame Vorgehen mit Grünen und Linken

Aus Sicht des Sozialdemokraten Saleh ist das gemeinsame Vorgehen mit Grünen und Linken ein gutes Zeichen für die politische Kultur. „Wir zeigen, dass man als Koalition und Opposition auch gemeinsam verantwortlich handeln kann“, so der Fraktions- und Landesvorsitzende.

Weniger harmonisch werden die übrigen Gesetzesänderungen durchgehen. Das novellierte Polizeirecht (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz ASOG) wird von Linken und Grünen abgelehnt. Die AfD hat in einem eigenen, allerdings chancenlosen Antrag, noch weitergehende Verschärfungen gefordert.

Beim neuen Polizeirecht hört die Harmonie mit der Opposition aber auf

Berliner Polizisten sollen bei bestimmten Einsätzen künftig mit Bodycams filmen dürfen, wenn die Gefahr von Eskalation besteht. Auch Elektroschockpistolen, die bisher nur getestet wurden, sollen in größerem Maß von der Polizei genutzt werden können. Beim Präventivgewahrsam soll die Höchstdauer von zwei auf fünf Tage verlängert werden. Berlins Datenschutzbeauftragte Meike Kamp hält vor allem das Filmen in Wohnräumen für verfassungswidrig, Grüne und Linke befürchten ein Aushöhlen der Grundrechte.

Die Bauordnung, über die sich die SPD noch zu rot-grün-roten Zeiten mit ihren damaligen Koalitionspartnern gestritten hatte, wird um Vorgaben zum Arten und Klimaschutz entschlackt. Die Koalition hofft, das Bauen so beschleunigen zu können.

Auch eine Gehaltserhöhung für ein paar Spitzenbeamte steht auf der Tagesordnung

Aber nicht nur potenzielle Bauherren, auch einige Spitzenbeamte des Landes dürften sich auf den Donnerstag freuen. Mit einem „Gesetz zur besoldungsrechtlichen Anhebung von Spitzenämtern“ erhöht die Koalition ihre Saläre. Profitieren werden davon unter anderem Führungskräfte im Deutschen Technikmuseum, im Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, im Landesamt für Einwanderung, im Rechnungshof und im Landesverwaltungsamt. Sie können mit mehreren 1000 Euro höheren Jahresgehältern rechnen.