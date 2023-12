Berlin. Mitte Dezember verlassen die beiden Großen Pandas Berlin in Richtung China. Wie sie jetzt darauf vorbereitet werden.

Für Pit und Paule sind die letzten Tage in Berlin angebrochen. Mitte Dezember verlassen die beiden Pandabrüder den Zoo in Richtung China. Das bestätigte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem jetzt noch einmal bei einem Rundgang durch den Zoo. Die Abreise soll nicht vor dem 10. Dezember sein. Die vier Jahre alten Großen Pandas und die Elterntiere Meng Meng und Jiao Qing befinden sich bereits in Quarantäne. Sie sind aber immer noch für Besucher zu sehen, nur nicht mehr auf der Außenanlage. Die haben sie allerdings ohnehin nicht allzu häufig genutzt. Große Kletterer waren sie nie, und den Weg bis zum Pavillon am Ende des Geheges haben sie auch gescheut.

Alle vier Tiere halten sich im Moment entweder in ihrem gläsernen „Showroom“ auf, wo sie beobachtet werden können, oder in den Innenställen, die allerdings nicht für das Publikum einsehbar sind. Auf dem Rundgang mit Zoodriektor Knieriem lag einer der Pandabrüder zwischen Bergen von Bambus und schlief. Das ist der normale Tagesablauf: Nachdem die Pandas gegen acht oder neun Uhr ausführlich gefrühstückt haben, ist erstmal wieder eine längere Ruhepause angesagt.

In bester Eintracht: Pit und Paule sind ein Jahr alt und spielen zusammen. © dpa | Britta Pedersen

Doch außer schlafen, fressen und spielen ist derzeit noch ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt dazugekommen: Pit und Paule müssen an ihre Transportkisten gewöhnt werden. Nach Auskunft von Kurator Florian Sicks ist das gar nicht so schwierig, sie dazu zu bringen, freiwillig hineinzugehen. Da die Pandas neugierig sind, würden sie sich von ihren Pflegern leicht in die Kisten locken lassen. Den Rest macht der Lieblingsbambus, mit Fressen lassen sich die Tiere fast immer von der gewünschten Handlung überzeugen.

Mit dem Abschied der Bärenbrüder gibt es neue Hoffnungen auf Nachwuchs

Der Abschied von Pit und Paule ist für die Pandafreunde vielleicht eine traurige Nachtricht. Für den Zoo eröffnet sie aber auch wieder eine Chance. Im April wird das Muttertier Meng Meng wieder paarungsbereit sein. Die zehn Jahre alte Bärin hat bei den Zwillingen schon einmal bewiesen, dass sie eine fürsorgliche Mutter ist. Sie hat sich vom ersten Tag an sehr liebevoll um ihre Babys gekümmert und sie fast zwei Jahre lang gestillt, umhergetragen und aufgepasst, dass es ihnen gut geht. Haben sie es mit dem Spiel übertrieben, ging sie dazwischen und sorgte dafür, dass jeder in seiner Ecke zur Ruhe kam. Im Zoo hoffen die Mitarbeiter nun, dass es wieder die Möglichkeit zur Zucht gibt. Für Zoodirektor Andreas Knieriem wäre es eine „schöne Überraschung“.

Dass Pit und Paule Berlin verlassen müssen, war eigentlich mit dem Tag ihrer Geburt klar. Mit China ist es vertraglich vereinbart, dass sie nach Chengdu zurückkehren. Große Pandas sind weltweit Leihgaben und gehören fast immer China. Die Frage war also nicht ob, sondern wann sie Berlin verlassen. Darüber wurde seit dem zweiten Geburtstag von Pit und Paule spekuliert. Denn zu diesem Zeitpunkt trennen sich die Jungtiere von ihrer Mutter und gehen ihre eigenen Wege. Pandabären sind Einzelgänger.

Nach zwei Monaten ist bei den Pandababys schon das typische Fell gewachsen. © dpa

Doch bei den Pandabrüdern lief alles ein bisschen gemütlicher ab. Sie bekamen noch lange Milch von Meng Meng und wurden auch etwas später von ihr getrennt. Dann kam es durch die Corona-Pandemie zu Verzögerungen. Weltweit werden die Panda-Jungen nun aber wieder zurück nach China geschickt. Da es eine zeitlang nicht möglich war, kam es zu einer „Warteschlange“. Denn jedes Jungtier muss sich zunächst einleben, bevor die nächsten aufgenommen werden können.

Ein Glück war, dass Pit und Paule sich immer noch gut verstanden haben. In der Natur werden die Männchen mit der Geschlechtsreife zu Konkurrenten, was auch dazu führen kann, dass sie aufeinander losgehen. Die kleinen Ringkämpfe wurden in den vergangenen Monaten zwar immer häufiger im Zoo-Gehege, aber am Ende sah es doch nur so aus, als ob sie miteinander spielen.

Jetzt aber wird es Zeit, dass die beiden Bären nach Chengdu fliegen, wo sie sich nach Auskunft von Florian Sicks täglich auf ihren Lieblinsgbambus freuen können. Ob sie in der Panda-Aufzuchtstation bleiben oder Nachwuchs in anderen Zoos zeugen, werden die chinesischen Mitarbeiter vor Ort entscheiden.

Noch ganz rosa und groß wie ein Meerschweinchen: ein Panda-Jungtier kurz nach der Geburt. © dpa | ---

Als die beiden Pandababys am 31.. August 2019 im Berliner Zoo auf die Welt kamen, galt das als eine kleine Sensation. Pit und Paule waren die ersten Großen Pandas, die je in Deutschland geboren wurden. Anfangs waren sie noch weit entfernt davon, wie schwarz-weiße Plüschtiere auszusehen. Rosa, mit wenigen weißen Härchen, nicht einmal 200 Gramm schwer und so groß wie ein Meerschweinchen – so präsentierten sich Pit und Paule auf ihren ersten Fotos. Meng Meng konnte sie in der Tatze halten und sich auf den Bauch legen.

2012 war im Zoo der letzte Große Panda gestorben: Bao Bao war mit 34 Jahren zugleich der älteste Panda. Doch er hatte nie Nachwuchs gezeugt. Im Sommer 2017 kamen Meng Meng und Jiao Qing aus China nach Berlin. Ihre Mission war eindeutig: Sie sollten endlich für Nachwuchs sorgen. Sie erfüllten ihren Auftrag zwei Jahre später mit der Geburt der Bärenzwillinge.