Berlin. 32-jähriger Polizeibeamter trat einem Festgenommenen aus Rache gegen den Kopf, so die Staatsanwaltschaft. Ein selten klarer Fall.

Am Ende war die Beweislast gegen Hussein J. einfach zu erdrückend. Nach knapp dreieinhalb Stunden Verhandlung und den ungünstigen Aussagen von vier Kolleginnen und Kollegen vor dem Amtsgericht Tiergarten zeigte sich der 32-jährige Polizeibeamte am Montag plötzlich reuig. Sein Mandant habe einen großen Fehler begangen und in einer „emotionalen Ausnahmesituation“ unverhältnismäßig gehandelt, verkündete sein Verteidiger.