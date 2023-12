Berlin. Bei mehr als einem Viertel der Sicherheitsmitarbeiter wurden mangelnde Qualifikationen festgestellt. Was die Verantwortlichen sagen.

Ein beträchtlicher Teil der Wachleute im Ukraine-Flüchtlingszentrum im früheren Flughafen Tegel hat nicht die nötige Qualifikation oder Zuverlässigkeitsüberprüfung. Das ist das Ergebnis eines großen Kontrolleinsatzes der Berliner Polizei am Sonntagabend nach Gewaltvorfällen dort. Von den 183 überprüften Wachleuten privater Wachdienste mussten daher 55 sofort den Dienst beenden, wie die Polizei am Montag mitteilte. 87 Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Bewachungsverordnung wurden eingeleitet. An dem Einsatz von Kriminalpolizei, Zoll und Ordnungsämtern aus drei Bezirken nahmen etwa 120 Beamte teil.

„Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und sind im Austausch mit unserem Dienstleister und den zuständigen Behörden, um den Vorfall lückenlos aufzuklären und – sofern erforderlich – die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten“, sagt Emanuel Höger, Sprecher der Messe Berlin.

Die Messe Berlin ist verantwortlich fürs Sicherheitskonzept im Ankunftszentrum Ukraine

Die Messe war durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) beauftragt worden, ein Sicherheitskonzept für Tegel zu erstellen sowie die Koordination, Steuerung und Dokumentation der Sicherheitsmaßnahmen vor Ort zu übernehmen. Die Messe Berlin hat im Rahmen dessen die Firma Teamflex Solutions GmbH mit den Aufgaben beauftragt, mit der sie „bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll“ zusammenarbeiten, betont Höger und versucht sich dann in einer Erklärung: Grundsätzlich seien aber beim Sicherheits- und Ordnungsdienst zwei Aufgabenfelder zu differenzieren: „Es gibt sicherheitsrelevante Aufgaben, für die entsprechende Anforderungen gelten – dazu gehört neben entsprechenden Qualifikationen auch die Zuverlässigkeitsüberprüfung und die Freigabe durch das Bewacher-Register. Es gibt aber auch Aufgaben, die nicht sicherheitsrelevant sind und für die daher andere Anforderungen gelten. Das sind zum Beispiel Mitarbeitende, die die Bewohnerausweise scannen, sich um die Wegeführung kümmern oder Brandschutzaufgaben übernehmen.“ Insgesamt würden pro Tag mehrere hundert Sicherheits- und Ordnungsmitarbeiter in Tegel arbeiten. „Nicht alle davon sind mit sicherheitsrelevanten Aufgaben betreut.“

Dass nun mit 55 Personen mehr als ein Viertel der 183 überprüften Wachleute nicht mehr einsatzfähig sind, sei kein Problem, so Höger. Es sei nur „ein kleiner Anteil“ des Gesamtpersonals beanstandet worden, sagt er. „Personelle Ausfälle können vom Dienstleister aufgefangen werden. Die Sicherheit der Einrichtung ist durchgehend gewährleistet.“

Mehr Neuigkeiten aus Reinickendorf lesen Sie hier.