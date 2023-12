Berlin. Ein Instagram-Video zeigt eine zugefrorene Fläche in der Nähe des Alexanderplatzes. Ist die BSR ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen?

Eine Eislaufbahn am Alexanderplatz? Ein Video, das am Sonnabend über das Instagram-Profil „dasistberlinbitch“ verbreitet wurde, legt diesen Schluss nahe. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Eisfläche auf der Rathausstraße, die entstanden ist, weil dort nicht gestreut wurde. Zu sehen ist, wie die Menschen sich langsam über die glatte Fläche bewegen, andere haben Spaß und schlittern.

Der Post wurde zahlreich geliked und kommentiert. Ein User schrieb: „Komme gerade vom Alex. Das haut massenhaft Leute hin. Echte Eisfläche.“ Ein anderer kommentierte: „Ganz Berlin ist eine Eisbahn. Der Winterdienst dieses Jahr ist grauenhaft. Egal in welchem Teil der Stadt, man ist immer am Rutschen“. Oder: „Überall da, wo die Hauseigentümer räumen müssen, ist es super. Aber da, wo die Stadt was machen müsste, ist einfach Todesbahn“.

So reagiert die BSR

Ist die BSR also ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen? „Die winterdienstliche Bearbeitung der Laufflächen in der Rathausstraße, die in der Zuständigkeit der BSR liegen, ist durch uns erfolgt – das sieht man auch an den Fußgänger/-innen im linken Bildausschnitt des Videos“, heißt es von der BSR auf Anfrage der Berliner Morgenpost. „Insofern kann von der beschriebenen ‚kompletten Eisbahn‘ keine Rede sein.“

Neben der Rathausstraße fallen berlinweit fünf weitere Fußgängerzonen in den Zuständigkeitsbereich der BSR. Sie muss dort für die genannten Laufkorridore sorgen. Zudem verantwortet sie den Winter­­dienst auf Fahrbahnen, einschließlich Radfahrstreifen und damit rund 10.900 Ar­beits­­­­­kilometer. Darüber hinaus sind die Reinigungskräfte für Fußgänger­über­wege – circa 58.000 Überwege –, Radwege, Haltestellen sowie bestimmte Plätze zuständig. Mit rund 2300 Mitarbeitern und 540 Räum- und Streufahrzeugen kümmert sich die BSR um den Winterdienst.

Wenn Anlieger sich nicht um Gehwege kümmern, droht hohe Geldstrafe

Für den Winterdienst auf Gehwegen sind Anlieger zuständig. Falls diese ihren Pflichten nicht nachkommen, kann das Ordnungsamt auf dessen Kosten Ersatzvornahmen anordnen und Ordnungswidrigkeitsverfahren führen. Als Geldbuße sind bis zu 10.000 Euro möglich.

Wie gefährlich Glatteis werden kann, zeigt ein Blick in die Meldungen der vergangenen Tage. Immer wieder kommt es zu Unfällen: So ist am Sonnabend eine Mutter mit ihrer Tochter und einer Begleitperson auf einer glatten Fahrbahn in der brandenburgischen Prignitz ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug rutschte von der Straße, überschlug sich nach der Kollision und landete auf dem Dach. Alle drei Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien, wurden von alarmierten Rettungskräften versorgt und in Krankenhäuser gebracht.