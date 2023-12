Berlin. Die Novelle der Bauordnung soll am Montag ohne Änderungen den Bauausschuss in Berlin passieren. Das sind die Reaktionen.

Nach Jahren der Diskussion soll nun am Montag die Novelle der Berliner Bauordnung ohne Änderungen in zweiter Lesung den Ausschuss für Stadtentwicklung des Berliner Abgeordnetenhauses passieren. „Damit wurden die Forderungen, die der BUND Berlin gemeinsam mit anderen Naturschutzverbänden erhoben hat, von CDU und SPD in den Wind geschlagen“, kritisierte Dirk Schäuble, Referent für Naturschutz beim BUND Berlin am Sonntag. Die Koalition habe damit nicht nur eine historische Chance für mehr Natur-, Klima- und Artenschutz in der Stadt vertan, sondern beeinflusse auch die Kosten- und Terminsicherheit für Bauherren negativ.

Die Vorschrift, Nistkästen an Neubauten verpflichtend zu machen, wurde aus dem Entwurf der neuen Berliner Bauordnung wieder gestrichen. © FUNKE Foto Services | Ulla Michels

„Naturschutzverbände und Architektenkammer sind sich längst einig darüber, wie eine nachhaltige und damit zukunftssichere Bauplanung aussehen müsste“, ergänzte Claudia Wegworth, Vogelschutzexpertin des BUND Berlin. Anstatt die Baugesetzgebung anwenderfreundlicher zu gestalten, halte die Koalition weiterhin an Prozessen fest, die regelmäßig zu Bauverzögerungen und -verteuerungen führten, und auch den Schutz der biologischen Vielfalt hintanstellten. Mit dem Hinweis auf die verpflichtende Einplanung von Artenschutzmaßnahmen bei der Gebäudegestaltung in der Bauordnung würde Bauschaffenden endlich eine umfassende Rechtssicherheit geboten, ist sie überzeugt.

Streit um Schottergärten und Nistkästen in Berlin

Christian Gaebler (SPD), Berliner Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen © dpa | Sebastian Gollnow

Jahrelang wurde in den wechselnden Landesregierungen um die Novellierung der Berliner Bauordnung gestritten. SPD, Grüne und Linke hatten sich in den vergangenen Jahren nicht auf eine Fortschreibung des Gesetzes einigen können, umstritten waren vor allem die Vorgaben für einen verstärkten Klima- und Artenschutz an Gebäuden. In dem von Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) vorgelegten Entwurf wurde unter anderem die Gründachpflicht eingeschränkt, Niststätten für Vögel und Fledermäuse an Hausfassaden sowie Schutz vor Vogelschlag an Glasflächen, weniger Lichtverschmutzung und eine rechtssichere Verbotsmöglichkeit von Schottergärten gestrichten.