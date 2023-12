Berlin. Bei der Berliner Tafel ist das Engagement als freiwilliger Helfer nicht immer konfliktfrei. Warum ein Ehrenamt aber glücklich macht.

Was wäre Berlin ohne seine tatkräftigen Ehrenamtlichen? Zahllose Angebote von der Nachbarschaftshilfe bis zum Sportverein wären ohne sie kaum denkbar. Am Sonnabend bedankte sich der Berliner Senat wieder einmal bei allen, die sich in Berlin freiwillig engagieren. Das sind derzeit immerhin rund 37 Prozent der Bevölkerung, also mehr als jeder Dritte. Ob sie Nachhilfe geben sind, in der Seniorenbetreuung aktiv sind, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder in sozialen Einrichtungen mithelfen: Allen Ehrenamtlichen ist der Aktionstag „Berlin sagt Danke“ gewidmet.