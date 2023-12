Berlin/Potsdam. Am 1. Adventssonntag lädt Berlin zum Shopping ein, der Handel hofft auf gute Geschäfte. In Potsdam müssen Läden geschlossen bleiben.

Der Berliner Einzelhandel startet in die traditionell umsatzstärksten Wochen - die Adventszeit. „Die Wochen vor Weihnachten sind für den gesamten Einzelhandel extrem wichtig“, sagt Phillip Haverkamp, Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, der Berliner Morgenpost. Manche Branchen, wie etwa Spielwaren und Bücher, machten ein Viertel des Jahresumsatzes in diesen Tagen aus. „Umso wichtiger sind nach einem schwierigen Jahr die beiden verkaufsoffenen Sonntage am 1. und 3. Advent für uns“, so Haverkamp weiter. Anders als in Berlin dürfen Potsdamer Einzelhändler jedoch nicht vom Weihnachtsshopping am kommenden Sonntag profitieren.

Während in Berlin viele Geschäfte und Einkaufszentren von 13 bis 18 Uhr, manche sogar bis 20 Uhr, ihre Türen öffnen, hat in der brandenburgischen Landeshauptstadt die Klage der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eine Ladenöffnung am kommenden Sonntag verhindert. Laut einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg vom Mittwoch müssen die beiden verkaufsoffenen Sonntage in Potsdam am 3. und 10. Dezember ausfallen.

Verdi klagte nur in Potsdam

Die Richter befanden, dass die von der Stadtverwaltung in weiten Teilen der Stadt geplante Sonntagsöffnung mit der Begründung der parallelen Öffnung von einem oder zwei Weihnachtsmärkten nicht gerechtfertigt sei. Um nun wenigstens den Händlern im unmittelbaren Umfeld der Weihnachtsmärkte zu helfen, wollen die Stadtverordneten am kommenden Mittwoch neue, räumlich begrenzte Sonntagsöffnungszeiten für den 10. und den 17. Dezember beschließen.

„Wir wissen das Engagement der Stadt sehr zu schätzen, sind aber nach wie vor entsetzt über die kurzfristige Absage“, sagt Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Die Geschäftsleute hätten Anzeigen geschaltet, Ware geordert, Personal organisiert - und blieben nun auf den Kosten sitzen.

„Anachronismus der gesetzlichen Schließzeiten“

Schon im Interesse der Innenstädte müsse der Staat dafür sorgen, „dass der Anachronismus der gesetzlichen Schließzeiten endlich gänzlich abgeschafft wird“, so Busch-Petersen. weiter. Der Onlinehandel habe schließlich auch keine Schließzeiten.

Anders als in Potsdam hatte Verdi in Berlin nicht geklagt. Auch hier wird die Öffnung zu den Adventssonntagen am 3. und 17. Dezember 2023 mit den vielen Weihnachtsmärkten begründet. Allerdings gibt es in Berlin in diesem Jahr insgesamt auch lediglich vier Sonntagsöffnungen, von denen zwei - zur Internationalen Grünen Woche (29. Januar) und zur Internationalen Funkausstellung (3. September) - bereits stattgefunden haben.

Gutscheine, Bücher, Süßes und Spielzeug sind beliebte Geschenke

Geöffnet haben am kommenden Sonntag in Berlin etwa die Einkaufszentren P12 Mall of Berlin am Leipziger Platz in Mitte (13 Uhr bis 19 Uhr) oder auch Das Schloss an der Schloßstraße 34 in Steglitz von 13 bis 18 Uhr). Auch das KaDeWe (13 bis 20 Uhr) am Wittenbergplatz in Schöneberg oder Galeria Kaufhof (13-18 Uhr) am Alexanderplatz in Mitte sowie zahlreiche große und kleine Geschäfte in den Einkaufsstraßen der Stadt beteiligen sich.

„Wir erwarten allein durch am 6. Dezember einen zusätzlichen Umsatz von 45 Millionen Euro in Berlin“, erläutert Verbandsgeschäftsführer Haverkamp die große Bedeutung der Adventstage für den stationären Handel. Geschenke wie Süßigkeiten und kleine Spielwaren würden in viele Nikolaus-Stiefeln gesteckt. Dazu kommen, vor allem in den ersten beiden Adventswochen, die Weihnachtseinkäufe. Unter dem Weihnachtsbaum landen vor allem Gutscheine, Bücher und wiederum Spielwaren, die nun auch ruhig etwas kostspieliger ausfallen dürfen.

Gedrückte Konsumstimmung durch multiple Krisen

Trotz der Vorfreude auf das Weihnachtsgeschäft ist die Stimmung im Einzelhandel nicht die Beste. „Nominal erwarten wir zwar ein Umsatzplus“, sagt Haverkamp, „Real rechnen wir durch die Inflation jedoch mit einem Umsatzverlust.“ Erst die Corona-Pandemie, dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die in der Folge stark gestiegenen Energiepreise sowie zuletzt der Terrorangriff der Hamas auf Israel würden bei den Kunden auf die Konsumstimmung drücken.

Das zeigen auch die Zahlen der Statistiker. Im Berliner Einzelhandel sank der inflationsbereinigte Umsatz im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Besonders betroffen sind demnach insbesondere Elektronik-, Bau-, und Heimwerkermärkte sowie Möbelhäuser mit einem Umsatzverlust von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Gastgewerbe verzeichnete laut Statistik ein preisbereinigtes Umsatzminus von 9,9 Prozent.