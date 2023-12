Berlin. Eltern und Anwohner haben Angst vor der Verdrängung von Drogensüchtigen in Wohngebiete. Wie man am besten damit umgeht.

Kaum etwas wird derzeit in Berlin so intensiv diskutiert, wie die Zunahme des Drogenkonsums in der Öffentlichkeit. Sei es am Leopoldplatz in Wedding, sei es am Görlitzer Park in Kreuzberg - Politik, Medien und Gesellschaft streiten so laut wie schon lange nicht mehr über die richtigen Lösungen im Umgang mit Süchtigen, Drogenhandel und Beschaffungskriminalität.