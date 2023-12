Berlin. In den Berliner Haftanstalten wird es voller. Wie der durchschnittliche Strafgefangene aussieht – und was er verbrochen hat.

Die Berliner Justizvollzugsanstalten sind teilweise bis zu 100 Prozent belegt. Zum Stichtag des 31. März 2023 befanden sich demnach insgesamt 3517 Gefangene und Sicherungsverwahrte in Berlin in Haft. Das waren 6,9 Prozent (228) mehr als noch ein Jahr zuvor, wie die Senatsjustizverwaltung auf Anfrage mitteilt. Von diesen Gefangenen verbüßten wiederum 2530 eine Freiheitsstrafe, was einem Plus von 7,8 Prozent entspricht – 1827 im geschlossenen (plus 6,8 Prozent) und 703 im offenen Vollzug (plus 10,7 Prozent).