Berlin. Im Februar 2022 tötete ein LKW-Fahrer eine Radfahrerin beim Ausparken. Der Fall sorgte auch für politische Diskussionen.

Ihr sei eine unglaubliche Last von den Schultern gefallen, so eine Zeugin am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten. Nach zwei Terminverschiebungen sei sie nun endlich bereit für eine Aussage gewesen, um mit dem traumatischen Erlebten abschließen zu können, sie habe sich lange vorbereitet. Doch das Gericht entschied anders in seiner Verhandlung gegen den 29-jährigen Rafal W. Es verurteilte den LKW-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung zu 3600 Euro Geldstrafe (90 Tagessätze à 40 Euro) und 2 Monaten Fahrverbot per Strafbefehl. Bedeutet: Ohne weiteren Prozess.