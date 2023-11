Berlin. Ein Gutachten soll erst die Folgen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Sondervermögen des Bundes klären. Entscheidung im Februar

Der Berliner Senat reagiert auf die neue rechtliche Situation nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Sondervermögen des Bundes. Die Koalition aus CDU und SPD ist überein gekommen, das wichtigste finanz- und investitionspolitische Vorhaben der Legislaturperiode zu verschieben. Das geplante, mit bis zu zehn Milliarden Euro neuer Schulden gespeiste Sondervermögen für Klimaschutz, soll nicht schon mit dem Doppelhaushalt 2024/25 am 14. Dezember beschlossen werden.

Zunächst wird die Finanzverwaltung ein Gutachten von Rechtsexperten beauftragen, um die Berliner Konstruktion an die neuen Vorgaben des höchsten deutschen Gerichts anzupassen. Aufgeben wollen CDU und SPD ihren Plan aber nicht. Vorgesehen ist, den überarbeiteten Gesetzentwurf zur Aufstellung des Sondervermögens im Februar im Abgeordnetenhaus beschließen zu lassen. „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit“, sagte ein führender Koalitionsvertreter am Mittwoch der Morgenpost. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) machte die Verschiebung am Mittag im Hauptausschuss des Landesparlaments offiziell öffentlich.

Senat sieht Unterschiede in der Konstruktion seines Sondervermögens im Vergleich zum Bund

Der Senat möchte in zwei möglichen Tranchen von jeweils fünf Milliarden Euro Schulden in ein Sondervermögen stecken. Damit sollen die Transformation der Berliner Energieversorgung, der Umbau der Wirtschaft, die energetische Gebäudesanierung und die Verkehrswende unterstützt werden. Der Finanzsenator hatte bereits früher auf die Unterschiede der Berliner Konstruktion und dem vom Verfassungsgericht gestoppten Vorgehen des Bundes verwiesen.

Berlin wolle anders als der Bund kein Geld aus Corona-Krediten umwidmen, sondern werde die Kredite mit der bereits ausgerufenen Klima- und Energienotlage begründen. Zudem soll nur für konkret nachgewiesene Projekte Geld ausgezahlt werden. Wesentliches Kriterium ist eine schnelle und möglichst große Einsparung von Kohlendioxid. Zudem stehe dem Parlament in Gestalt des Hauptausschusses über jedes Vorhaben die letzte Entscheidung zu.

Rechtsexperten sollen auch die Zulässigkeit der einzelnen Projekte prüfen

Allerdings könnte das Karlsruher Urteil auch für die Berliner Pläne Folgen haben, die Experten nun ermitteln sollen. Anders als andere Bundesländer, die vergleichbare Sondervermögen zurückgezogen haben, hat Berlin noch die Chance, in sein Gesetz die neuen Anforderungen der Richter einzuarbeiten.

Vor allem sind höhere Anforderungen an die Begründung der Notlagesituation erforderlich. Wo bisher drei knappe Seiten für ausreichend erachtet wurden, müssen sich die Beamten künftig deutlich mehr Mühe geben. Zudem wirft die Anforderung des Gerichts nach einer strengen „Jährlichkeit“ Fragen auf. Das bedeutet, dass einzelne Maßnahmen grundsätzlich binnen eines Haushaltsjahres finanziert werden und auch greifen müssen. Zumindest müssen ausgewählte Projekte so weit und gut geplant sein, dass sie gleich nach der Kreditaufnahme begonnen und dann zügig in den Folgejahren abgeschlossen werden können. Dazu muss aufgeführt werden, wie weit diese Projekte konkret dazu beitragen, die Notlage zu entschärfen.

In diesem Zusammenhang monierten die Richter auch, dass eine Regierung nicht einen Klimanotstand ausrufen kann, um zusätzliche Kredite aufnehmen zu können - dann aber nicht gleichzeitig darzulegen, wie konkret die Notlage beseitigt werden soll und warum das bislang nicht gelungen ist.

Kritiker haben kaum eine Möglichkeit, gegen den Berliner Schuldenfonds zu klagen

Obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Berliner Sondervermögen vor dem Landesverfassungsgericht zu Fall gebracht werden kann, scheut sich die Koalition, ein offensichtlich verfassungswidriges Gesetz zu beschließen. Die AfD hat nicht genügend Abgeordnete für eine Normenkontrollklage, wie sie die Unionsfraktion m Bund angestrengt hatte. Die anderen beiden Oppositionsparteien Grüne und Linke begrüßen die Einrichtung eines Klimasondervermögens, so dass sie kaum dagegen vorgehen werden. Auch ob in einer Organklage eine Verletzung der Rechte von Abgeordneten geltend gemacht werden kann, ist angesichts der weitreichenden Entscheidungsbefugnisse des Parlaments unsicher. CDU und SPD wollen sich aber nicht auf das Prinzip „wo kein Kläger, da kein Richter“ verlassen.

Sollten die Experten dennoch - wie zuletzt der Landesrechnungshof - rechtliche Bedenken zur Berliner Konstruktion äußern, müsste die Koalition umplanen, weil sie es nicht für möglich erachtet, die erforderlichen Investitionen aus dem regulären Haushalt zu stemmen.

Senat muss die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen viel genauer begründen

Die Experten sollen auch einzelne Maßnahmen untersuchen, so etwa die Idee der Innensenatorin Iris Spranger (SPD), die vielen maroden Polizei- und Feuerwehrgebäude zumindest energetisch mit Geld aus dem Sondervermögen sanieren zu lassen. Auch Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) hofft für die Sanierung von Hochschulen auf den Fonds. Es könnte sein, dass die Rechtsgelehrten diese Vorhaben verwerfen.

Eine mögliche Alternative, um zumindest einen Teil der Investitionen über Schulden schultern zu können, wäre ein Nachtragshaushalt. Die aufgenommenen Darlehen könnten dann für den Erwerb für Kapitalerhöhungen von Landesunternehmen verwendet werden, die dann wiederum mehr eigene Schulden aufnehmen und etwa Gebäude sanieren könnten. Solche Zuschüsse für Staatsfirmen unterliegen ohnehin nicht der Schuldenbremse, weil den aufgenommenen Schulden ein konkret messbarer Unternehmenswert gegenüber steht.

Eigenkapital-Zuschüsse für landeseigene Unternehmen wären auf Pump erlaubt

Die Koalition hatte ohnehin geplant, den erwarteten Rückkauf des größten Berliner Fernwärmesystems vom schwedischen Staatskonzern Vattenfall über einen Nachtragshaushalt mit zusätzlichen Schulden zu bezahlen. Dabei geht es dem Vernehmen nach um eine Summe zwischen einer und zwei Milliarden Euro. Die nötigen Investitionen in moderne Kraftwerke und erneuerbare Energien, Vattenfall geht bisher von drei Milliarden Euro aus, sollten bisher aus dem Sondervermögen kommen. Sie ließen sich aber ebenso über Nachtragshaushalts-Kredite und eine Kapitalerhöhung abdecken.

Ebenso sieht es mit dem Geldbedarf des Stromnetzes Berlin aus. Um das 2021 zurückgekaufte Netz fit zu machen für die auf viel Einsatz von Ökostrom basierenden Wärmewende, sind Investitionen von zwei Milliarden Euro notwendig. Um diese finanzieren zu können, braucht die Netz-Holding BEN 250 Millionen Euro frisches Kapital vom Land.

Investitionen öffentlicher Unternehmen wären also auch im Falle eines Scheiterns des Berliner Sondervermögens darstellbar. Schwieriger wären neben den direkten Investitionen des Landes etwa in landeseigene Gebäude wie Hochschulen oder Polizeiwachen auch Zuschüsse für die private Wirtschaft.