Berlin. Die Patisserie „Jubel“ bietet als Spezialität Törtchen an. Die ungewöhnlichen Kreationen sind kleine Kunstwerke.

Eine Patisserie namens „Jubel“ – das ist ungewöhnlich. Aber weckt gute Stimmung: Wer jubelt nicht gerne? Dieses Gefühl verbinden die Inhaberinnen Kai Michels und Lucie Friedrich auch mit dem Namen. Auf diesen seien sie erst nach langer Suche gekommen, wie sie sagen. Sie möchten ihren Gästen Freude bereiten, sie mit etwas Süßem einen Moment lang glücklich machen. Und zugleich ausdrücken, dass sie ebenfalls Freude an ihren Kreationen und ihrer Arbeit haben.

„Jubel“ gibt es seit 2014 an der Hufelandstraße in Prenzlauer Berg. Die Spezialität des Ladencafés sind sehr kunstvoll komponierte Törtchen. Mit dieser Idee waren die Inhaberinnen damals Vorreiter. Sie wurzelte in persönlichen Bedürfnissen:

Der Stress, sich für ein Kuchenstück zu entscheiden

„Was mich in Konditoreien und Cafés immer gestört hat: Es gibt nur große Kuchenstücke. Da stehe ich davor, und kann mich nicht entscheiden. Und bin dann mit meiner Entscheidung selten zufrieden“, erläutert Lucie Friedrich. „Also dachten wir uns, wir müssten kleinere Törtchen machen, bei denen man sich nicht für eins entscheiden muss. Und die anders sind als das Übliche.“

Kai Michels (42), aufgewachsen in einer Kleinstadt bei Köln, hat ihre Ausbildung zur Köchin 2001 im Steigenberger Park Hotel in Düsseldorf begonnen. Gleich nach der Lehre hat sie sich auf Patisserie spezialisiert.

Auch im Lorenz Adlon Esszimmer hat Kai Michels gearbeitet

Nach Stationen in Irland, Hamburg, Berlin und Kopenhagen kam sie 2010 zurück nach Berlin. Von 2007 an war sie stets in der Sternegastronomie tätig, unter anderem in der Weinbar Rutz und im Lorenz Adlon Esszimmer. 2013 absolvierte sie noch die Konditoren-Meisterprüfung.

Lucie Friedrich (41) kommt aus Märkisch-Oderland und ist gelernte Hotelfachfrau. Kennengelernt haben sich die beiden im „Rutz“, wo Lucie Friedrich im Service, später als stellvertretende Restaurantleiterin tätig war. Sie verloren sich aus den Augen, trafen sich 2012 eher zufällig wieder und stellten fest, dass sie beide darüber nachdenken, „etwas Eigenes“ zu machen. Und so begann es.

Kai Michels (r.) und Lucie Friedrich sind die Inhaberinnen der Patisserie Jubel an der Hufelandstraße in Prenzlauer Berg. © Funke Foto Services | Maurizio Gambarini

Es folgten häufige Treffen, sie tauschten sich lange über ihre Ideen und Konzepte aus und guckten, ob das alles zusammenpasst. „Es dauerte eine Zeit, bis für uns klar war, was wir genau machen möchten“, sagt Lucie. „Das, was wir am besten können: kleine Törtchen.“ „Süßkram“, wirft Kai ein – eine charmante Untertreibung.

In der kleinen Küche wird viel probiert

Die beiden sind ein gut funktionierendes Team, ergänzen und respektieren sich, vertrauen einander und sind entspannt. Dazu trägt auch bei, dass beide zwei Kinder haben. Damit ist klar: Arbeit ist nicht alles. Sie beschäftigen vier, bald fünf Mitarbeiterinnen. Und auch, wenn Kai der kreative Kopf ist: Es wird viel probiert in der erstaunlich kleinen Küche, und dann beteiligen sich alle daran, das Rezept zu optimieren.

Auf der Karte stehen ein Dutzend Törtchen und Kuchen. Die Karte wird alle zwei Monate, fast komplett, saisonal gewechselt. Nur wenige Klassiker wie Cheesecake und eine Passionsfrucht-Tartelette bleiben.

Es gibt immer Windbeutel, allerdings mit unterschiedlichen Füllungen (aktuell Rosmarin, Birne, Mandel) und eine Pavlova, ein mit Sahne und Früchten gefülltes Törtchen aus einer Baisermasse – im Dezember in der Variante Grapefruit/Avocado/Ingwer/Sesam.

Bloß nicht immer dieselben Törtchen machen

Dieser häufige Wechsel des Angebots gehört ebenso zu den „Jubel“-Besonderheiten. „Das ist nicht nur für die Gäste schön, sondern auch für uns. Ich kann mir nicht vorstellen, zehn Jahre lang immer dieselben Törtchen zu machen“, sagt Kai.

Sie geht dabei in aller Regel so vor, dass sie sich hinsetzt und überlegt: Was hat jetzt Saison, zum Beispiel welches Obst? Was könnte man mal machen? Dann komponiert sie zunächst im Kopf. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung kann sie sich Geschmäcker und Konsistenzen vorstellen und gedanklich zusammensetzen. Und sie hat Lust auf ein ungewöhnliches und komplexes Zusammenspiel von Aromen.

Das Café ist relativ klein, verfügt über 14 Plätze und ist klar designt, mit natürlichen Materialien. Herzstück des Ladens ist ein eigens entworfener Glastresen, in dem die Törtchen und Petit Fours präsentiert werden.

Für Hochzeiten fertigt „Jubel“ auch fünfstöckige Torten an

Etwa die Hälfte des Umsatzes erzielen die Inhaberinnen mit Außer-Haus-Geschäft. Dazu gehört auch süßes Catering, etwa für Firmenevents. Oder für Hochzeiten, dann stellen sie statt Törtchen auch große Hochzeitstorten her. Fünfstöckig, wenn gewünscht.

Kai Michels bereitet die Mousse aus Ziegenfrischkäse und Nuss-Praliné für das Törtchen zu. Im Dezember steht es auch im Café der Patisserie „Jubel“ auf der Karte. © Andreas Abel/Berliner Morgenpost | Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Für den Kulinarischen Adventskalender hat Kai Michels ein Ziegenfrischkäse-Törtchen mit Bergamotte, Kumquats und Pekannuss kreiert. Dabei ruht eine Mousse aus Ziegenfrischkäse und Pekannuss-Praliné auf einer Pekannuss-Dacquoise, einem knusprigen Baiser-Tortenboden.

In der Frischkäse-Mousse steckt als Clou ein Kern aus Bergamotte-Gel. Das alles wird mit eingelegten Kumquats und gerösteten Pekannüssen garniert, die aber nicht allein Deko sind, sondern zum Geschmackserlebnis beitragen.

Das Backen der Törtchen erfordert etwas Aufwand

Die Törtchen selbst zuzubereiten ist nicht allzu kompliziert, erfordert wegen der diversen Komponenten aber etwas Aufwand. Der ist indes handhabbar, weil sich die Arbeitsgänge verteilen lassen.

Alle Komponenten für sich und auch die zusammengesetzte Mousse sind gut vorzubereiten und halten sich zwei Monate lang im Tiefkühler (Boden/Mousse/Bergamotte-Gel) beziehungsweise im Kühlschrank (Kumquats/Praliné). Die gerösteten Nüsse halten in einer luftdichten Dose ebenso lange.

Kai Michels füllt die Mousse aus Ziegenfrischkäse und Pekannuss-Praliné für die Törtchen in Silikon-Backformen. © Andreas Abel/Berliner Morgenpost | Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Ergänzend zum Rezept ist anzumerken, dass man Ziegenfrischkäse verwenden sollte. Anderer Ziegenkäse, auch die Rollen, wären im Geschmack zu intensiv. Andererseits sollte es auch kein allzu weicher Frischkäse sein, sonst stimmt die Konsistenz der Mousse nicht.

„Wir mögen gerne Ziegenkäse“

Und wieso überhaupt Ziege? „Wir mögen gerne Ziegenkäse“, sagt Kai Michels. „Außerdem achten wir darauf, dass unsere Törtchen nicht zu süß werden.“ Bei der Auswahl der Nüsse lasen sich die Pekannüsse je nach Gusto problemlos durch Wal- oder Haselnüsse ersetzen.

Die Mousse muss gut verrührt werden, am besten zunächst mit dem Schneebesen, dann mit einem Teigspatel aus Gummi. So entsteht eine gleichmäßige Masse, die aber noch schaumig-luftig bleibt.

Die Schlagsahne sollte einen Fettanteil von mindestens 30 Prozent haben, damit sie sich gut aufschlagen lässt. Die Mousse muss anschließend nicht zwingend in den Tiefkühler. Sie muss nur erstarren, das geht auch im Kühlschrank. Der Froster dient der Haltbarkeit und der leichteren Formung.

Das Törtchen: Ein Fest für den Gaumen

Das fertige Törtchen ist eine großartige Komposition vielfältiger Aromen. Es ist locker und leicht, der Boden knusprig. Es schmeckt fruchtig und nussig zugleich, der Ziegenfrischkäse sorgt für eine leicht pikante Note. Alle Komponenten passen zueinander und ergänzen sich sehr gut -- ein Fest für den Gaumen.

Einst war in den Räumen des Ladencafés eine Fleischerei beheimatet. Aus dieser Zeit stammt die Wand mit den interessanten Fliesen. Die Inhaberinnen haben sie freigelegt, sie war hinter einer Rigipswand versteckt. © Andreas Abel/Berliner Morgenpost | Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Alternativ kann man die Törtchen übrigens auch in kleinen Gläsern anrichten. Dann zunächst den Boden in das Glas legen, etwas Bergamottegel aufspritzen und die Ziegenfrischkäsemousse darauf geben, zum Schluss Kumquats und Pekannusskerne auflegen.

Sowohl der Bergamotte-Kern als auch die Mousse selbst muss dann nicht frieren, sondern nur im Kühlschrank erkalten. Das Gel lässt sich dabei am besten in einem Spritzbeutel verarbeiten. Bei dieser Variante sollten die Törtchen aber spätestens am nächsten Tag verzehrt werden. Und noch eine Alternative: Einfach ins „Jubel“ gehen und das Törtchen dort genießen. Es steht im Dezember auf der Karte.

Zu Hause gibt es Weihnachten Marmeladenplätzchen

Bleibt die Frage: Was wird zu Weihnachten in der Familie an „Süßkram“ aufgetischt? „Marmeladenplätzchen“, lacht Kai Michels. „Die müssen sein. Das ist Familientradition.“ Meist backe sie im Advent drei, vier Sorten Plätzchen. Die mit Marmelade aber würden auch Mann und Sohn besonders lieben.

Patisserie Jubel, Hufelandstraße 10 in Prenzlauer Berg. Geöffnet Mittwoch bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Bis 22. Dezember, am 23. Dezember nur für Vorbestellungen geöffnet. Dann geschlossen bis ca. 11. Januar. Telefon: 030/55 21 61 50. https://jubel.berlin

Das Rezept: Törtchen aus Ziegenfrischkäse, Bergamotte, Kumquat und Pekannuss

Zutaten: für 16 Törtchen. Für die Törtchen wurden Silikonformen verwendet.

Bergamotte-Gel: 250 g Bergamotte-Püree (erhältlich zum Beispiel online bei Bos Food), 275 g Wasser, 225 g Zucker und 20 g Agar Agar zusammen aufkochen und eine Minute sprudelnd kochen lassen. In eine Schüssel geben und im Kühlschrank mindestens vier Stunden fest werden lassen. Dann im Thermomix oder mit dem Standmixer oder einem Pürierstab so lange mixen, bis es eine glatte, cremige Konsistenz hat. Das Gel (am besten mit dem Spritzbeutel) in 16 kleine Silikonformen oder ähnliches (30 ml Füllvolumen) geben und frieren, es soll später als Kern in die Moussetörtchen eingelegt werden. Alternativ kleine Kugelhäufchen auf ein Blech spritzen und frieren. Rest des Gels für Dekoration zur Seite legen. Das Bergamotte-Gel am besten einen oder zwei Tage im Voraus zubereiten, damit alle Komponenten rechtzeitig verfügbar sind.

Pekannuss-Dacquoise: 375 g Eiweiß, 165 g Zucker, 250 g gemahlene Mandeln, 125 g gemahlene Pekannüsse. Den Ofen vorheizen (Umluft 165 Grad, Ober-/Unterhitze 180 Grad). Eiweiß und Zucker richtig steif schlagen. Nüsse vermischen und vorsichtig unter den Eischnee heben. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und glattstreichen. Je nach Ofen 12 bis 15 Minuten backen, eventuell auch etwas länger, bis die Dacquoise eine schön goldbraune Farbe hat. Wenn sie erkaltet ist, 16 Kreise mit einem Durchmesser von 5 bis 6 cm ausstechen, diese dienen als Boden für die Törtchen.

Pekannuss-Praliné: 200 g Pekannusskerne, 50 g Zucker. Die Pekannüsse im Ofen bei 120 Grad rösten, bis sie hellbraun sind. Den Zucker im Topf karamellisieren lassen. Wenn er eine goldbraune Farbe hat, 100 Gramm von den noch warmen Nusskernen darin wenden, alles zusammen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und vollständig erkalten lassen. Im Thermomix oder Standmixer ganz fein pürieren, bis das Öl aus den Nüssen austritt und das Ganze eine cremige Konsistenz bekommt. Wird das Praliné sehr fest, ist es durch die Reibungswärme zu heiß geworden. In dem Fall noch einmal erkalten lassen und erneut mixen. Die restlichen Pekannüsse dienen zur Dekoration.

Ziegenfrischkäsemousse: 250 g Ziegenfrischkäse, 125 g Pekannuss-Praliné, 125 g Milch, 40 g Zucker, 5 Blatt Gelatine, 250 g Sahne. Sahne steif aufschlagen, Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Ziegenfrischkäse, Praliné, Milch und Zucker im Standmixer mixen, bis die Masse homogen ist. Gelatine ausdrücken, in einen Topf geben und bei sehr niedriger Hitze auflösen. Einen Teil der Ziegenkäsemasse dazugeben und leicht erwärmen, dann alles wieder zur restlichen Masse geben und gut durchrühren. Geschlagene Sahne unterziehen. Die Mousse in Silikonformen mit 85 ml Füllvolumen geben (am besten mit dem Spritzbeutel). Nicht ganz voll füllen, dann den gefrorenen Bergamotte-Kern in die Mitte drücken. Unterseite glatt abstreichen. Frieren. Gefroren aus der Form lösen.

Eingelegte Kumquats: 200 g Kumquats, 100 g Zucker. Kumquats vierteln, Schale vom Gehäuse lösen. Schalen dreimal hintereinander in kochendem Wasser blanchieren, um die Bitterstoffe zu reduzieren. In ein Weck- oder Marmeladenglas geben. Zucker mit 100 g Wasser einmal aufkochen und die Kumquats-Schalen mit dem heißen Läuterzucker übergießen.

Anrichten: Boden bereitstellen. Die gefrorenen Moussetörtchen darauf stellen und sanft auftauen lassen (dauert bei Raumtemperatur etwa drei Stunden, im Kühlschrank etwas länger). Die eingelegten Kumquats auf dem Törtchen arrangieren, eventuell etwas Bergamottegel zum Kleben benutzen. Mit gerösteten Pekannusskernen garnieren.