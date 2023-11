Berlin (dpa/bb). Nach einem Kellerbrand in einem Hochhaus in Lichtenberg sind zwei Menschen im Krankenhaus, 20 weitere können vorerst nicht mehr in ihren Wohnungen leben. In einem Kellerverschlag des elfgeschossigen Hauses brach in den frühen Morgenstunden des Mittwochs aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Alle Bewohner des Hauses brachten sich selbstständig in Sicherheit. Zwei Menschen wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einem Kellerbrand in einem Hochhaus in Lichtenberg sind zwei Menschen im Krankenhaus, 20 weitere können vorerst nicht mehr in ihren Wohnungen leben. In einem Kellerverschlag des elfgeschossigen Hauses brach in den frühen Morgenstunden des Mittwochs aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Alle Bewohner des Hauses brachten sich selbstständig in Sicherheit. Zwei Menschen wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Durch das Feuer sei nun in elf Wohnungen und einem Treppenaufgang keine Stromversorgung möglich. Das Bezirksamt Lichtenberg kümmerte sich um die Unterbringung der Menschen. Die Feuerwehr war mit 63 Einsatzkräften vor Ort, am Vormittag waren zur Koordination der Lage noch acht Feuerwehrleute vor Ort. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

