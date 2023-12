Berlin. Weil Busfahrer in der Hauptstadt fehlen, kürzt die BVG den Fahrplan. Welche Linien trifft es? Die Streichliste im Berliner Busfahrplan.

Die BVG dünnt ihr Angebot auf vielen Buslinien aus

Ab morgen, Sonntag, 10. Dezember, kommt es zu Kürzungen im Fahrplan

Welche Linien sind betroffen? Die Streichliste im Überblick

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten Mitte November bereits angekündigt, dass auf Fahrgäste Kürzungen im Busangebot zukommen. Nun ist auch klar, wo: Mehr als 40 Linien sind stadtweit von Einschränkungen betroffen. Teilweise gibt es auf den Linien zu bestimmten Uhrzeiten gar keinen Betrieb mehr, vor allem werden aber Takte ausgedünnt – vielfach fahren die Busse auf den Verbindungen nur noch alle 20 Minuten.

Schon jetzt liegt das Angebot der BVG 2,5 Prozent unter dem eigentlich vorgesehenen Fahrplan. Mit den Kürzungen, die ab 10. Dezember hinzukommen, sinkt das Angebot um weitere 3,5 Prozent. Aufs Jahr gerechnet verringert sich die Busleistung 2024 damit um rund sechs Millionen Kilometer gegenüber den eigentlichen Planungen. U-Bahnen und Straßenbahnen sind nicht von den Einschränkungen betroffen. Der Hintergrund für die Ausdünnung des Busfahrplans ist, dass es der BVG Fahrerinnen und Fahrer mangelt. Zwar will die BVG bis Jahresende insgesamt 630 neue Mitarbeitende einstellen, dennoch fehlen dem Unternehmen 350 Busfahrerinnen und -fahrer.

BVG: Alle Berliner Bushaltestellen werden weiter angefahren

Wie die BVG mitteilt, habe es Anpassungen vorrangig dort gegeben, wo das Netz besonders dicht ist. Zum Ausgleich sollen außerdem, wenn möglich, auf den betroffenen Linien größere Fahrzeuge eingesetzt werden. Außerdem betont das Unternehmen, dass große Schulstandorte oder Kliniken „unverändert zuverlässig angebunden“ bleiben und alle mehr als 6500 Bushaltestellen trotz der Kürzungen im Fahrplan weiter regelmäßig angefahren werden sollen.

Betroffen sind von den Einschränkungen Express- und Metrobuslinien genau wie reguläre Buslinien. Die Busse der Linie 300, die mitten durchs Berliner Zentrum fährt, ist künftig beispielsweise nur noch alle 20 Minuten unterwegs, auf der Linie 310, die normalerweise zwischen U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße/​S-Bahnhof Charlottenburg und U-Bahnhof Blissestraße/​Uhlandstraße verkehrt, wird der Betrieb tagsüber komplett eingestellt. Ebenso gibt es auf der Linie X49 nach 17 Uhr keinen Betrieb mehr, auf dem Abschnitt zwischen Hahneberg und Heerstraße/ Magistratsweg in Spandau wird der Betrieb auch zu weiteren Zeiten eingestellt. Auf der Linie X21 fahren von Montag bis Sonntag nach 21 Uhr sowie samstags bis 9 Uhr keine Busse.

Diverse Schnell- und Metrobuslinien der BVG von Kürzungen betroffen

Von den Taktausdünnungen sind außerdem beispielsweise die Metrobuslinien M19, M29, M36 und oder M46 betroffen. Bei den Schnellbuslinien gibt es weitere Einschränkungen auf den Strecken des X11, X33, X69 und X83. Wie die BVG erklärt, sollen durch die Verteilung auf eine große Zahl von Linien die Änderungen auf den einzelnen Streckenabschnitten und Verbindungen möglichst gering gehalten werden.

„Es schmerzt mich auch persönlich sehr, dass wir diese Angebotsreduzierungen beim Bus nun ergreifen müssen“, wird BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt in der Mitteilung zitiert. Als Ziel benennt es Erfurt, vor allem Verlässlichkeit für die Fahrgäste zu schaffen: Ungeplante Ausfälle sollen „auf ein Minimum“ reduziert werden, dazu verschaffe man mit den Kolleginnen und Kollegen im Fahrbetrieb etwas Luft. Um das fehlende Fahrpersonal zu finden, will die BVG unter anderem das Recruiting weiter verstärken und daran arbeiten, Mitarbeiter besser ans Unternehmen zu binden. Geplant ist etwa, das Schichtmodell zu modernisieren und die Wochenarbeitszeit abzusenken.

Der Fahrgastverband Igeb sprach bei den Kürzungen von „keinen guten Nachrichten für Fahrgästen“, erklärte aber gleichzeitig, es sei besser so, als wenn der angekündigte Fahrplan nicht erfüllt werden kann. Eine Ursache in den aktuellen Problemen sehen die Fahrgastvertreter auch in Versäumnissen bei der Beschleunigung von Bussen in Berlin. „Ein Bus, der im Stau steht, ist nicht nur unattraktiv. Es werden auch knappe Ressourcen vergeudet“, so der Verband.

Eine Übersicht über alle Änderungen auf den Berliner Buslinien gibt es auch auf der Website der BVG.