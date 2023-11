Berlin. Am Dienstag kam es in Berlin erstmals zu einem Prozess gegen einen Autofahrer, der auf eine Klimaaktivstin losging.

Videos über die Vorfälle kursieren schon lange in den sozialen Medien. Klimaaktivisten, die von wütenden Autofahrern an den Haaren gezogen, auf die eingetreten und eingeschlagen und die gewaltsam von der Fahrbahn gerissen wierden, auf der sie sich festgeklebt haben. Und Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit aufgrund der Straßenblockaden in langen Staus feststecken und entnervt sind, die verbal und körperlich auf die Leute in den orangen Warnwestem losgehen, die sie an der Weiterfahrt hindern und die sich oftmals nicht einmal gegen die Attacken zur Wehr setzen. Vor allem - aber nicht nur - auf Berlins Straßen.