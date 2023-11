Berlin. Verkehrssenatorin Manja Schreiner schildert Kapazitätsengpass bei Fahrern. Für den ÖPNV-Ausbau hält sie Busse für keine Option mehr.

Der Busfahrermangel trifft auch Berlin hart – und sorgt aus Sicht von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) dafür, dass der angestrebte Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs nicht mehr mithilfe von Bussen funktionieren kann. „Wir haben so einen Kapazitätsengpass, dass der Bus keine Alternative mehr ist, in der man denken kann“, sagte Schreiner am Montagabend bei einer Veranstaltung des VBKI. „Wir können froh sein, wenn wir das Angebot stabilisiert bekommen“, so Schreiner weiter. Tatsächlich falle man im Busverkehr jetzt erst einmal auf das Niveau von 2016 zurück.