Berlin (dpa/bb). Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Dienstagmorgen die Puschkinallee in Berlin an mindestens zwei Stellen blockiert. „Aktuell blockieren trotz der Eiseskälte mehrere Personen die Puschkinallee am Bernhard-Langwaldt-Weg sowie am Sowjetischen Ehrenmal“, schrieb die Berliner Polizei auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, am Dienstag. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin stellte einen Zusammenhang mit den Klimaschützern her.

