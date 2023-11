Hoch dosiertes Heroin kursiert in Berlin: Behörden warnen

Berlin. Die Zahlen sind alarmierend: In Berlin ist aktuell extrem hoch dosiertes Heroin im Umlauf. Davor warnte die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege am Montag. „Der sehr hohe Diamorphin-Gehalt führt zu Überdosierungen – es besteht Lebensgefahr“, schreibt die Behörde auf X (ehemals Twitter). Krankenhäuser und Träger der Suchthilfe seien informiert, heißt es weiter.

Aufgedeckt wurde die hohe Dosierung in der Droge bei Proben des „drugchecking berlin“. Auf der Webseite heißt es, die Substanz wurde nicht mit Paracetamol und Koffein verschnitten, wie es normalerweise üblich ist. Demnach bestehe das betroffene Heroin-Pulver zu rund 47 Prozent aus Diamorphin. Beziehe man den prozentualen Wirkstoffgehalt auf eine 400 mg (0,4 g) schwere Heroinkugel, ergeben sich daraus etwa 188,4 mg Diamorphin, so die Rechnung laut drugchecking. Demnach sieht die Zusammensetzung im Detail wie folgt aus:

Diamorphin (47,1 Prozent)

Noscapin (29,2 Prozent)

6-MAM (11,1 Prozent)

Acetylcodein (2,8 Prozent)

Papaverin (1,3 Prozent)

Drugchecking: So wirkt Diamorphin

Die Probe sei am 20. November in Form von braunem Pulver beim drugchecking abgegeben worden. „Der extrem hohe Diamorphingehalt erinnert an die tragische Situation in Bremen im Januar 1997, als wegen des extrem hohen Diamorphingehalts im Heroin an einem Tag fünf Menschen starben“, heißt es weiter auf der Webseite.

In Berlin wird vor extrem hoch dosiertem Heroin gewarnt.

Diamorphin ist der Hauptwirkstoff im Heroin. Es gehört zu den halbsynthetischen Opioiden. Anfänglich soll es laut drugchecking euphorisierend wirken. Zudem mache es das Gehirn stressresistenter und vermittele ein Gefühl der Geborgenheit, Zufriedenheit und der allgemeinen Beruhigung. Das Gefährliche: Diamorphin sei auch für die Entwicklung einer Abhängigkeit verantwortlich sowie für die atemdepressive und mitunter tödliche Wirkung.