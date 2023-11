Wetter in Berlin und Brandenburg: Gewitter, Schneeregen, Graupel – So ungemütlich wird es

Wetter in Berlin

Wetter in Berlin Gewitter und Schneeregen: So ungemütlich wird das Wetter

Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt kalt und ungemütlich. Dafür sorgt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ein „umfangreiches Tief über Skandinavien und dem Baltikum“. Dieses führe zunehmend kalte Luft polaren Ursprungs in die Hauptstadt-Region.

Der Freitag zeigt sich grau in grau. Es ist wechselnd bis stark bewölkt. Zeitweise kann es Regenschauer, Schneeregenschauer, Graupelschauer sowie vereinzelt kurze Gewitter geben. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 5 bis 7 Grad. Außerdem bleibt es windig. Der DWD gab eine Warnung vor Windböen aus. Diese gilt noch bis Freitag um 15 Uhr. Demnach treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h aus nordwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h gerechnet werden.

In der Nacht zum Samstag gibt es erst viele Wolken und gebietsweise Schneeregenschauer, Schneeschauer oder Graupelschauer. Nach Mitternacht bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen können auf bis zu -2 Grad sinken. Örtlich kommt es zu Glätte.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Auch am Wochenende gibt es nachts Frost

Auch der Samstag zeigt sich ähnlich wie der Freitag. Es gibt wieder viele Wolken. Stellenweise kann es Schneeregenschauer oder Schneeschauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad. In der Nacht zum Sonntag gibt es erneut leichten Frost, die Temperaturen liegen zwischen -1 und -4 Grad.

Der Sonntag zeigt sich mit längeren heiteren Abschnitten. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 bis 2 Grad. Örtlich kann es leichten Dauerfrost geben. In der Nacht zum Montag wird es richtig kalt. Die Temperaturen können auf bis zu -6 Grad sinken. Die Straßen und Wege könnten glatt sein.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des DWD im Detail

Samstag, den 25. November 2023: Am Samstag viele Wolken, vorübergehend Aufheiterungen. Stellenweise Durchzug von Schneeregen- oder Schneeschauern. Höchstwerte am Nachmittag zwischen 2 und 4 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag wolkig, nur vereinzelt leichte Schneeschauer. Örtlich Glättegefahr. Leichter Frost, Tiefstwerte zwischen -1 und -4 Grad. Schwacher Nordwestwind.

Sonntag, den 26. November 2023: Am Sonntag wolkig mit längeren heiteren Abschnitten, meist niederschlagsfrei. Höchstwerte 0 bis 2 Grad, örtlich leichter Dauerfrost. Schwacher West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Montag wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Teils mäßiger Frost, Tiefstwerte zwischen -3 und -6 Grad. Vereinzelt Glätte. Schwacher Wind.

Montag, den 27. November 2023: Am Montag bei wechselnder Bewölkung örtlich Schneeschauer. Höchsttemperatur 0 bis +2 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, später aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag wolkig, örtlich leichter Schneefall. Tiefsttemperatur -1 bis -4 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Nordost.