So werden Berlins Gründerzeit-Kieze modern

Berlin. Die gründerzeitlichen Altbauquartiere gehören zu den begehrtesten Wohnlagen Berlins. Hauptgrund dafür ist die kleinteilige Bebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern entlang der Straße. Doch gerade das enorme Potenzial der Gebäude, besonders im Erdgeschoss, wird oftmals nicht richtig genutzt, so das Ergebnis einer Studie der TU Berlin. Doch es gibt Lösungsansätze, so die Wissenschaftler. Damit sie richtig genutzt werden, sei aber sowohl ein Umdenken bei den Eigentümern als auch in der Politik notwendig.

Da die Wohn- und Geschäftshäuser in den verschiedenen Altbauquartieren zumeist in privater Hand sind, haben die Wissenschaftler und Studienautoren Felix Bentlin und Lukas Behrend in Zusammenarbeit mit dem Maklerhaus Engel & Völkers Commercial zunächst berlinweit 133 Eigentümer befragt, inwieweit sie in den Kiezen nachhaltige Stadtkonzepte bereits umgesetzt haben, beziehungsweise bereit sind, dies zu tun. Exemplarisch haben die Forscher zudem das Bayerische Viertel in Schöneberg und den Stephankiez in Moabit unter die Lupe genommen.

Stadtentwicklung: So haben sich die Kieze entwickelt

Beide Kieze sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet worden, baumbestandene Straßen vor Wohn- und Geschäftshäusern mit Läden im Erdgeschoss prägen vor allem im Stephankiez noch immer das Bild. Doch statt wie einst ganz überwiegend inhabergeführte Fachgeschäfte prägen nun zunehmend und vor allem im Stephankiez Spätis mit Bierbänken, viele Cafés und Restaurants das Bild, dazu kommen soziale Einrichtungen und im Bayrischen Viertel auch viele Arztpraxen.

Das liegt, so die Studienverfasser, vor allem an der dort deutlich älteren und wohlhabenderen Bevölkerung im Bayerischen Viertel, das mit 45,6 Jahren deutlich über dem Berliner Durchschnitt von 42,7 Jahren und dem des sehr jungen Stephankiezes mit 38,5 Jahren liegt. Und vor allem daran, dass der Einzelhandel nicht nur in den großen Einkaufszentren und Kaufhäusern, sondern auch in den Kiezen unter dem durch Corona noch verstärkten Trend zum Onlineshopping zu leiden hat.

Mittelpunkt des Bayerischen Viertels in Schöneberg ist der U-Bahnhof Bayerischer Platz.

Foto: jörg Krauthöfer /Funke MedienGruppe / BM

Insofern, könnte man meinen, haben sich Gewerbetreibende und ihre Vermieter bereits auf die Transformation der Quartiere eingestellt, zumal sich in beiden Vierteln und unabhängig von staatlichen Planungen auch bereits Paketstationen und Ladesäulen für E-Mobilität finden. Allerdings sind dies erst wenige Leuchttürme: „Im Stephankiez gibt es einen hohen Leerstand in den Erdgeschosszonen, gehäuft entlang der Hauptverkehrsstraßen“, so Felix Bentlin, Dozent am Lehrstuhl für Städtebau und Stadtentwicklung der TU Berlin. Dies gelte auch für die Randlangen des Bayerischen Viertels und auch dort entlang der Hauptverkehrsstraßen.

Eigentümer finden belebte Quartiere wichtig - aber nicht im eigenen Haus

Dabei bewerten Eigentümer die Nutzungsmischung als Konzept für die Immobilien- und Stadtentwicklung als wesentliches Prinzip. So geben 82,5 Prozent der Befragten an, dass die Nutzungsmischung im Quartier für sie sehr wichtig (43 Prozent) oder wichtig ist (39 Prozent).

Doch die Bereitschaft, hier aktiv zu werden, ist ausbaufähig. Auf die Frage, in welche Bereiche sie investieren, wenn es um Nutzungsmischung, Klimaanpassung und Mobilitätsmanagement geht, antworteten 51 Prozent, noch in keines der Themenfelder investiert zu haben. Und die andere Hälfte nannte vor allem Investitionen in Aspekte der Klimaanpassung (31 Prozent), gefolgt von der Nutzungsanpassung (18 Prozent) und dem Mobilitätsmanagement (13 Prozent). „Maßnahmen im Bereich Klimaanpassung, wie etwa das Anbringen von Solartechnik, sind von Einzelpersonen leichter umzusetzen und klarer definiert“, nennt Felix Bentlin einen Grund.

Unkenntnis über die passende Nutzung

„Viele Eigentümer sind damit überfordert, einzuschätzen, welche Nutzung sowohl ökonomisch als auch für den Kiez von Vorteil sind“, ergänzt Rackham Schröder von Engel & Völkers Commercial. Zudem sei vielen gar nicht bewusst, welch hohes gesellschaftliches Gut ihr Wohn- und Geschäftshaus für die Gesellschaft darstelle. So hätten die Interviewten in den Einzelgesprächen oft angegeben, sie hätten das Gefühl, die Partizipation der Eigentümer im Quartier nicht erwünscht sei und dass Eigentümern in Berlin „eher feindlich“ gegenübergetreten werde.

Ökonomische Zwänge stehen im Vordergrund

Dass Eigentümer ihrer Ladengeschäfte lieber leer stehen lassen als sie für geringe oder gar keine Miete als Gemeinschaftsräume für vielfältige Bedürfnisse der Stadtbewohner zur Verfügung zu stellen, darin sieht der Engel & Völkers-Experte kein Marktversagen, sondern ökonomische Zwänge. So gab etwa eine Hauseigentümerin im Bayerischen Viertel an, nach anderthalb Jahren die kulturelle Nutzung des Ladengeschäftes beendet zu haben, weil es ein Zuschussgeschäft gewesen sei.

„Allerdings ist es auch für den Kiez nicht unbedingt eine nachhaltige Entwicklung, wenn Ladengeschäfte befreundeten Malerinnen und Malern als Ausstellungsraum zur Verfügung gestellt werden“, gibt Schröder zu bedenken. Handele es sich dagegen um die Entwicklung einer ganzen Kunstmeile, könne das schon anders aussehen. „Aber dazu braucht es eben eine übergeordnete Unterstützung, etwa durch Förderprogramme aus der Politik“, so auch Wissenschaftler Bentlin.

Unterstützen, so Rackham Schröder weiter, könnte Berlin auch ohne finanziellen Aufwand die ökologische Entwicklung der Quartiere, die gleichzeitig auch neuen Wohnraum schaffe. Die Bauämter könnten beispielsweise nicht nur den Ausbau von 150 Quadratmetern Dachfläche genehmigen, sondern des ganzen Daches, wenn dafür etwa im Gegenzug das Wassermanagement so umgestellt werde, dass das Grün vor dem Haus an der Straße bewässert werde und der Innenhof entsiegelt.

Bereitschaft für Klimaanpassungen ist groß

Die Bereitschaft zu Klimaanpassungsmaßnahmen ist jedenfalls da. In der Befragung wurde deutlich, dass nach mehreren Hitzesommern der Begrünung (64 Prozent), dem Wassermanagement (62 Prozent) sowie der lokalen Energieproduktion auf Dächern (56 Prozent) noch vor der wird auch die energetische Sanierung (51 Prozent) Priorität eingeräumt wird. Eines der am häufigsten genannten Hemmnisse hier: Bürokratische und rechtliche Hürden sowie schwierige Finanzierung.

„Die Erkenntnisse unserer Studie sollen für Verwaltungen und Immobilienunternehmen zum Quartiersverständnis beitragen und eine Weiterentwicklung der Beratungsangebote ermöglichen“, hofft Bentlin. Deshalb steht die Studie auch kostenfrei online zur Verfügung.