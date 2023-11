Bayer stärkt Medikamenten-Produktion am Standort Berlin

Berlin. Zuerst bewegen sich die silbernen Robotorarme nur, um die kleinen Fläschchen mit Test-Flüssigkeiten zu befüllen. Sogenannte Media Fills sind unabdingbar, um gegenüber den Aufsichtsbehörden zu belegen, dass eine neue Produktionsanlage für Pharmaprodukte absolut keimfrei arbeiten kann.

Diesen letzten Schritt vor der Herstellung echter flüssiger Arzneimittel wie Injektions- und Infusionslösungen setzten Bayer-Konzernvorstand und Pharma-Chef Stefan Oelrich und der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Donnerstag auf dem Bayer-Campus an der Müllerstraße in Wedding in Betrieb.

Bayer investiert als Teil einer weltweiten Strategie 130 Millionen Euro in Berlin

130 Millionen Euro hat sich Bayer die neue Anlage namens STE 1 kosten lassen. Vier Jahre wurde geplant und gebaut, ehe die Produktionsstraße in Reinraumqualität auf mehreren hundert Quadratmeter in einem Altbau im zentralen Bereich des Geländes fertig war.

Bayer-Vorstand Oelrich verband den Start der Anlage, die Teil einer mehrere Milliarden Euro teuren Investitionsstrategie des Bayer-Konzern ist, mit einem Bekenntnis zum Standort Berlin, wo die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis zur Produktion angesiedelt sei. „Wir erlangen zusätzliche internationale Bedeutung“, sagte Oelrich. Deutschland werde für Bayer „immer von besonderer strategischer Bedeutung sein, auch als Produktionsstandort“.

Der Vorteil der neuen Anlage ist ihre Flexibilität, sie kann verschiedene Arzneien herstellen

Die neue Produktionsstraße, die auf einer Standard-Abfüllanlage der italienischen Firma IMA basiert, kombiniere mehrere neue Technologien, um Medikamente schneller zum Markt zu bringen, sagte Oelrich. Der Vorteil sie die Flexibilität. Sie kann mit verschiedenen Flüssigkeiten umgehen und auch geringe Mengen herstellen. Bayer kann damit künftig klinische Muster für die Forschung erzeugen, aber auch schnell in die Kommerzialisierung einsteigen, wenn ein spezielles Medikament für die Patienten zugelassen ist.

Das erste Mittel, was die neue Anlage produzieren soll, ist in einigen Wochen das Augenmedikament Eylea, das gegen bestimmte Netzhauterkrankungen ins Auge gespritzt wird. Im Regelfall versuche man, ein Produkt über eine oder zwei Wochen herzustellen, weil es aufwändig sei, die Anlage bei einem Wechsel zu reinigen und runterzufahren.

Mit der Anlage kommen neu entwickelte Medikamente schneller zum Patienten

„Das ist ein schönes Beispiel für Translation“, benutzte Oelrich den wichtigsten Begriff der Berliner Gesundheitswirtschaft, der die schnelle Übertragung von Forschungsergebnissen ans Krankenbett oder in Medikamente bezeichnet. Diese Übersetzung müsse auch in der Produktion passieren. Die neue Anlage bestätige, dass Berlin beste Voraussetzung habe für die Entwicklung neuer Produkte, so der Präsident der Pharma-Sparte.

Der Regierende Bürgermeister Wegner hörte das gern. „Wir brauchen den weltweiten Vergleich nicht zu scheuen“, sagte er vor dem symbolischen Druck auf den Startknopf im achten Stock des Bayer-Hochhauses. Die neue Anlage stehe für „erfolgreiches und innovatives Unternehmertum“, so Wegner: „Der Wirtschaftsstandort Berlin wird gestärkt.“ Zudem leiste Bayer einen Beitrag dazu, Deutschland und Europa bei Arzneimitteln ein Stück unabhängiger zu machen von weltweiten Lieferanten.

Kai Wegner: Die Investition zeige, dass Berlin ein attraktiver Standort sei

Der CDU-Politiker hob die Bedeutung der Pharma-Branche für die Stadt hervor. Mit Medizinprodukten hätten Berliner Unternehmen 2022 mehr als drei Milliarden Euro Umsatz weltweit erzielt. Der Erfolg basiere auch am engen Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaftsunternehmen. „Diese Investition zeigt, dass Berlin ein attraktiver Standort ist, wo sich solche Investitionen auch lohnen“, sagte Wegner.

Insgesamt beschäftigt Bayer in seiner Berliner Produktion 1500 Menschen. Für die neue Anlage direkt werden nicht so viele gebraucht. Nur eine Handvoll Fachkräfte werden in der sterilen Umgebung benötigt, um die voll digitalisierte Anlage, die eine Charge in etwas mehr als anderthalb Minuten durchschleust, zu steuern. Sie tragen ein personalisiertes Armband, mit dem sie sich einloggen. Das erspart das lästige Eintippen zehnstelliger Sicherheitscodes.

Der Regierende Bürgermeister erinnert Bund an Zusagen für Gen- und Zelltherapiezentrum

Kai Wegner nutzte die Gelegenheit, an die nächste geplante Großinvestition auf dem Bayer Campus zu erinnern. Gemeinsam mit der Universitätsklinik Charité ist ein Translationszentrum für Gen- und Zelltherapien geplant. Noch stehen aber die nötigen Finanzierungszusagen des Bundes aus. Vor dem Hintergrund der Finanz-Probleme des Bundes nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Sondervermögen werde das „nicht einfacher“, sagte Wegner. „Aber der Berliner Senat hat ganz großes Interesse, dass auch dieses Joint Venture mit Charité und Bund kommt.“