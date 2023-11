Landeswohnunternehmen erhöhen die Mieten – und ernten Kritik

Berlin. Mit Beginn des kommenden Jahres werden Mieter der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften (LWU) erstmals seit vielen Jahren wieder eine deutliche Mieterhöhung bekommen. Die neue Kooperationsvereinbarung zwischen Berliner Senat und den landeseigenen Wohnungsunternehmen sieht vor, dass die Mieten um 2,9 Prozent jährlich, beziehungsweise 8,7 Prozent in drei Jahren steigen dürfen. Tatsächlich planen vier der sechs kommunalen Unternehmen Mietsteigerungen bis zu elf Prozent. Mietervertreter sind empört.

Wie die Berliner Zeitung zuerst berichtete, wollen die LWU ab März insgesamt rund 130.000 Mieterhöhungen vornehmen. Diese verteilen sich auf:

Degewo: 28.000 Mieterhöhungen/ Durchschnitt 39,57 Euro/ 1 - 11 Prozent

Gesobau: 14.858 Mieterhöhungen / Durchschnitt 39,57 Euro/ 1 - 11 Prozent

Gewobag: 22.500 Mieterhöhungen / Durchschnitt knapp über 30,00 Euro/ 1 - 11 Prozent

Howoge: 25.000 Mieterhöhungen / Durchschnitt 36,44 Euro / 8,3 - 11 Prozent

Stadt und Land: 28.700 Mieterhöhungen / Durchschnitt 21,90 Euro / 5 - 6 Prozent

WBM: 11.000 Mieterhöhungen / Durchschnitt 33,00 Euro / 8,4 Prozent

„Die landeseigenen Wohnungsunternehmen haben die Aufgabe, ein sicheres Zuhause für breite Schichten der Bevölkerung zu bieten, vor allem für diejenigen, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und nicht den Mietspiegel in die Höhe zu treiben“, so Marcel Eupen vom Alternativen Mieter- und Verbraucherschutzbund AMV. „Mieterhöhungen bis zu elf Prozent sind mit diesem sozialen Versorgungsauftrag nicht zu vereinbaren“, so Eupen weiter. Der Mieterlobbyist fordert, dass der Berliner Senat umgehend eingreift und dafür Sorge trägt, „dass nur sozialverträgliche Mieterhöhungen bis maximal 2,9 Prozent ausgesprochen werden.“

In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung reagiert man auf den Vorwurf gelassen. In der Kooperationsvereinbarung heißt es, „dass in Summe die Mieten für die Bestandsmietverträge um nicht mehr als 2,9 Prozent jährlich steigen dürfen“, so Martin Pallgen, Sprecher von Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD). Für das einzelne Mietverhältnis seien daher auch höhere Mietforderungen zulässig. „Dies war übrigens auch schon in den vorherigen Kooperationsvereinbarungen, die noch unter der früheren Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) abgeschlossen wurden, der Fall“, betont Pallgen.

Mietobergrenzen orientieren sich an der Wohnfläche

Pallgen verweist auch darauf, dass Mietobergrenzen, die sich an der Wohnungsgröße orientieren, neu geschaffen wurden. So darf eine 65 Quadratmeter große Wohnung maximal um 50 Euro erhöht werden, 100 Quadratmeter um 75 Euro und bis zu 125 Quadratmeter um bis zu 100 Euro. Zudem, so Pallgen weiter, dürfe die Belastung des jeweiligen Haushalts durch die Nettokaltmiete nicht mehr als 27 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen.

Lesen Sie auch: