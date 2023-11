Fraktionen von CDU und SPD beim Haushalt einig

Die Regierungsfraktionen von CDU und SPD haben sich auf die Grundzüge des Berliner Doppelhaushalts 2024/25 verständigt. Das teilten die Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner (CDU) und Raed Saleh (SPD) am Montag mit. Stettner unterstrich, bei dem Etat handele es sich nicht um einen „sozialen Kahlschlaghaushalt - im Gegenteil“. Allerdings müsse die Politik nun einen Konsolidierungskurs einleiten, damit dann nicht beim nächsten Doppelhaushalt 2026/2027 Kahlschlag drohe.

Berlin (dpa/bb). Die Regierungsfraktionen von CDU und SPD haben sich auf die Grundzüge des Berliner Doppelhaushalts 2024/25 verständigt. Das teilten die Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner (CDU) und Raed Saleh (SPD) am Montag mit. Stettner unterstrich, bei dem Etat handele es sich nicht um einen „sozialen Kahlschlaghaushalt - im Gegenteil“. Allerdings müsse die Politik nun einen Konsolidierungskurs einleiten, damit dann nicht beim nächsten Doppelhaushalt 2026/2027 Kahlschlag drohe.

Saleh erklärte, ein Schwerpunkt des neuen Etats sei das Thema Soziales. Denn nichts sei wichtiger als der soziale Frieden in einer Gesellschaft. Stettner nannte als weitere Schwerpunkte unter anderem die Verkehrs- und Bildungspolitik, aber auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. So werde man viel Geld für die Sicherheit und Sichtbarkeit jüdischen Lebens in der Stadt investieren.

Der Doppelhaushalt 2024/2025 hat für jedes Jahr ein Volumen von rund 40 Milliarden Euro. Ein großer Teil sind Personalausgaben, jeweils mehr als zwölf Milliarden Euro entfallen in beiden Jahren auf diesen Posten. Im Dezember soll der Etat im Abgeordnetenhaus beschlossen werden.