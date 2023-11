Schaukasten zu Ausstellung über jüdisches Moabit beschädigt

Ein Loch ist in der zersplitterten Glasscheibe eines Schaukastens vor dem Rathaus Tiergarten in Berlin zu sehen. Der Schaukasten zeigt eine Ausstellung zur jüdischen Geschichte des Krankenhauses Moabit. Unter anderem sei eine Scheibe zerstört worden, auch Rußspuren seien zu sehen. Eine entsprechende Anzeige sei am Sonntag eingegangen. Die Polizei ermittele noch zu dem Vorgang.