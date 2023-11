Gewalt an Pflegebedürftigen Gewalt in der Pflege ist das Thema der Zukunft

Berlin. Es ist ein Problem, das sich nur schwer ermitteln lässt: Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden. Die Abhängigkeit von den Pflegenden, die Scham, der oft eingeschränkte Zugang zu Kommunikationsmittel machen es schwer, die Taten zu verfolgen. Ein Gespräch mit der Ersten Oberamtsanwältin Annika Stübe über die Arbeit der Ermittlungsgruppe „Pflege als Risiko“ (PaRis) und die Überforderung von Angehörigen.

Berliner Morgenpost: Bei „PaRis“, Pflege als Risiko, ermitteln Sondersachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter bei der Amtsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft mit dem Schwerpunkt Gewalt gegen Pflegebedürftige. Was führte zu diesen Schwerpunktermittlungen?

Annika Stübe: Die Delikte gegen Pflegebedürftige wurden in den Vorjahren nie gesondert erfasst. Mit dem Projekt „PaRis“ haben wir begonnen, die Fälle der vergangenen Jahre bis Dezember 2021 auszuwerten. Als Ergebnis wurden bei der Amtsanwaltschaft drei und bei der Staatsanwaltschaft neun Sondersachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter mit diesen Fällen betraut, und seit Februar 2022 werden die Verfahren auch gesondert gezählt.

In wie vielen dieser Fälle wird aktuell ermittelt?

Bei der Staatsanwaltschaft sind bislang 70 Verfahren erfasst worden, bei der Amtsanwaltschaft 118 Verfahren.

Wie teilen sich Staats- und Amtsanwaltschaft die Verfahren auf?

Wir, das heißt die Amtsanwaltschaft, sind zuständig für Aggressions- und Gewalttaten zum Nachteil von Gepflegten im häuslichen Bereich. Also wenn die Gepflegten von Angehörigen gepflegt werden, ein mobiler Pflegedienst kommt oder sonst Gewalt- und Aggressionstaten zum Nachteil von Gepflegten zu Hause stattfinden. Hingegen bearbeitet die Staatsanwaltschaft die Aggressions- und Gewalttaten im stationären Bereich, das heißt solche in Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen.

Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit sich die Sondersachbearbeiter „PaRis“ darum kümmern?

In den Zuständigkeitsbereich von „PaRis“ fallen nur bestimmte Delikte, nämlich ausschließlich Aggressions- oder Gewalttaten wie Beleidigung, Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung bis hin zu fahrlässiger Tötung. Kommt es aber beispielsweise zu einem Diebstahl zum Nachteil eines Gepflegten, gehört das nicht zu unserem Bereich. Es muss ein Pflegesetting vorliegen und das vermeintliche Opfer muss den Status eines Gepflegten haben, ist also mindestens teilweise nicht mehr selber in der Lage, sich um eigene Belange zu kümmern, beispielsweise sich anzuziehen, zu waschen oder zu essen. Das muss nicht alles zeitgleich vorliegen. Einzelne Einschränkungen reichen aus, und dann muss dieses Pflegesetting Auslöser für die Tat sein: Es muss eine Pflegekraft den Gepflegten aggressiv angehen oder eine Gewalttat ausüben, also ein Angehöriger, der pflegt oder ein Angestellter in einem Krankenhaus oder ein mobiler Pflegedienst, der Hausbesuche macht. Das sind die Täter und Täterinnen.

Eine Pflegekraft hilft in einem Seniorenheim einer alten Frau beim Trinken aus einem Becher. (Symbolfoto)

Foto: Patrick Pleul / picture alliance / dpa

Und die Angehörigen müssen als pflegende Person bei der Krankenkasse registriert sein?

Nicht unbedingt. Laut Statistischem Bundesamt gab es mit Stand Mai 2023 in Deutschland fünf Millionen Menschen, die gepflegt werden, davon vier Fünftel im häuslichen Bereich. Nur ein Fünftel dieser fünf Millionen Menschen sind in einem Pflege- oder Seniorenheim. Die anderen vier Millionen werden zu Hause gepflegt. Das heißt nicht, dass die Angehörigen, die diese Personen pflegen, schon an die Krankenkassen herangetreten sind, einen Pflegegrad beantragt haben und wir positiv davon wissen. Die Pflege geschieht auch in der sozialen Gemeinschaft der Familie, ohne dass wir davon wissen.

Sie erfahren von möglichen Delikten erst durch die Anzeige, aber wer macht schon eine Anzeige gegen Familienmitglieder. Viele Opfer sind doch nicht mehr in der Lage, eine Anzeige zu machen?

Genau das ist tatsächlich unser Hauptproblem: die Anzeigefähigkeit und Anzeigebereitschaft der Opfer. Wenn jemand körperlich eingeschränkt und zum Beispiel bettlägerig ist, wie kann er eine Anzeige bei uns erstatten? Es geht natürlich auch online. Doch die Frage ist, haben die Betroffenen Zugang zu PCs, Laptops, Handys, mit denen sie online eine Anzeige erstatten können? Und wenn tatsächlich eine Anzeige erstattet wurde und dann seitens der Ermittlungsbehörden per Brief mit den Betroffenen Kontakt aufgenommen wird, stellt sich das nächste Problem. Denn es sind meistens nicht die Betroffenen, sondern eben deren Pfleger und Pflegerinnen, die den Briefkasten lehren. Dann gibt es auch noch die zweite Gruppe, nämlich jene Betroffenen, die kognitiv eingeschränkt sind. Die können das tatsächlich geistig gar nicht mehr leisten, sich nicht mehr erinnern und sich unter Umständen auch nicht artikulieren.

Was bedeutet das für die Anzeigenbereitschaft?

Gerade wenn die Opfer zu Hause gepflegt werden, gehen wir von einer sehr geringen Anzeigebereitschaft aus. Viele sagen, ich bin so dankbar, dass ich nicht im Heim bin, sondern zu Hause. Wenn ich den Täter bzw. die Täterin jetzt noch anzeige, dann steckt man mich ins Heim oder ich kriege noch mehr Schläge. Das Thema ist sehr schambesetzt. Und ein Ergebnis des „PaRis“-Projektes ist, dass dies einer der Aspekte war, warum Opfer nein zu einer Anzeige sagen. Sie ertragen es lieber, bevor sie ins Heim müssen.

Gibt es Schätzungen zu einer Dunkelziffer?

Zahlen können wir nicht nennen, aber wenn sie überlegen, dass etwa vier Millionen Menschen in Deutschland zu Hause gepflegt werden und das auf Berlin mit 118 Anzeigen in eineinhalb Jahren herunterbrechen, dann vermuten wir ein Vielfaches.

Was muss sich ändern, welche Möglichkeiten sehen Sie?

Wir müssen dieses Thema an die Öffentlichkeit bringen und das soziale Umfeld sensibilisieren. Das sind die Ärztinnen und Ärzte, die Nachbarschaft, der Freundeskreis, der vorbeikommen, das sind Verkäuferinnen beim Bäcker oder im Supermarkt, Friseurinnen, Fußpflegerinnen, also alle, die mit gepflegten Menschen dann doch noch zu tun haben und merken oder sehen können, da stimmt etwas nicht. Unser Ziel ist es, die Anzeigenbereitschaft des sozialen Umfelds der Opfer zu stärken, weil sie selber oft nicht in der Lage sind, Anzeige zu erstatten, um sich gegen die Täter und Täterinnen zu wehren.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Der Hausmeister in einem Mehrfamilienhaus sollte die Warmwasserleitungen überprüfen und hat bei allen Wohnungen geklingelt. Bei einer Wohnung im Erdgeschoss hat niemand geöffnet, und er hörte durch ein angekipptes Fenster ein Wimmern. Er ruft die Feuerwehr, weil sich das schlimm angehört hat. Die bricht die Tür auf und findet eine 63-jährige Frau in einem unterernährten Zustand, die über Wochen in ihrem eigenen Kot gelegen haben soll. Die Haut sei voller Pilzbefall und bereits lila verfärbt gewesen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei und die Amtsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen, weil die Angehörigen die Pflege vernachlässigt haben sollen. Es wurden Zeuginnen und Zeugen im Haus befragt, alle haben gesagt, man habe immer mal ein merkwürdiges Wimmern gehört. Man habe sich schon gewundert. Aber keiner der Nachbarn hatte etwas unternommen. Wir müssen den Menschen die Scheu und Angst nehmen, uns zu kontaktieren. Ich denke immer, lieber ein Mal zu viel anzeigen und wir stellen das Verfahren vielleicht ein, als einen Menschen über Wochen und Monaten so einer Behandlung auszusetzen.

In der Pflege besteht seit Jahren akuter Personalmangel. Alle Versuche, den Beruf attraktiver zu machen, sind bislang gescheitert.

Foto: Oliver Berg / dpa-tmn

Wie kann das gelingen?

Wir arbeiten in dem „Netzwerk Gewaltfreie Pflege“ mit. Das ist ein Pilotprojekt in Berlin, das in Deutschland einmalig ist. In diesem Netzwerk arbeiten die verschiedensten Institutionen aus dem Bereich Gesundheit, Pflege, Beratung und aus der Strafverfolgung zusammen. Wir möchten gemeinsam durch eine dauerhafte strategische Zusammenarbeit und Vernetzung zum Schutz pflegebedürftiger Menschen beitragen. Eines unserer Ziele ist es beispielsweise, dass wir Notunterkünfte für diese Opfer finden, ähnlich wie Frauenhäuser bei häuslicher Gewalt. Das „Netzwerk Gewaltfreie Pflege“ hat dazu auch einen Flyer veröffentlicht. Den kann man herunterladen.

Was ist Ihre Erfahrung? Handeln die Täter und Täterinnen aus Boshaftigkeit oder ist es die Überforderung mit der Situation?

Ich führe dazu keine Statistik, aber bei den Verfahren, die ich selber bearbeite, war noch nie ein böswilliger Mensch dabei. Das ist reine Überforderung. Es ist dieser Anspruch, ich habe meinem Partner doch versprochen, er muss nicht ins Heim. Also bei meinen Eltern war es tatsächlich auch so, dass sie gesagt haben: Aber du musst mir versprechen, steck mich nie ins Heim. Die pflegenden Angehörigen fühlen sich dann an dieses Versprechen gebunden. Obwohl sie selber mit der Belastungssituation, die mit einer solchen Pflege einhergeht, überfordert sind, teilweise auch körperlich. Wenn man einen bettlägerigen Menschen zu Hause hat, ist das ein großer Kraftaufwand ihn regelmäßig zu drehen und zu waschen. Und die Kräfte schwinden, je älter man wird.

Auf welche Schwierigkeiten stoßen Sie bei ihren Ermittlungen?

Die Ermittlungen sind langwierig und wir stoßen auf viele Widerstände. Wenn wir uns zum Beispiel an die Ärzte wenden und Patientenakten haben wollen, brauchen wir eine Schweigepflichtentbindungserklärung. Die bekommen wir meistens nicht. Und wenn wir die Patientenakte nicht einsehen können, brauchen wir andere Beweismittel. Ich kann von einem Fall berichten, bei dem eine Frau ihren bettlägerigen Mann pflegt. Freunde haben nach einem Besuch angezeigt, dass sie blaue Flecke beim Mann festgestellt haben. Die Polizei schreibt den Mann an und die Frau geht zum Briefkasten. Sie glauben doch nicht, dass die Frau dem Mann die Briefe gibt. Also ist die Frage, wie wir an die Opfer herankommen, selbst wenn sie zu einer Aussage bereit wären. Die Beweiserhebung ist ein großes Problem.

Es kommt demnach auch zu relativ wenigen Verurteilungen?

Wir greifen ja immer erst dann ein, wenn alles schon passiert ist. Mein vorrangiges Ziel ist es deshalb auch nicht, dass die Täterinnen und Täter bestraft werden. Mein Ziel ist es zum einen, durch das Verfahren möglichst eine Befriedigung zu erreichen und das Opfer dem Machtbereich des Täters zu entziehen, und das gelingt uns oft; zum anderen durch das „Netzwerk Gewaltfreie Pflege“ die Betroffenen sowie die Pflegerinnen und Pfleger zu sensibilisieren und auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen.

Eine Pflegefachkraft hilft in der ambulanten Pflege einer Frau beim Aufstehen.

Foto: Unbekannt / Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Wie häufig kommt es vor, dass bezahlte Pflegedienste Teil ihrer Ermittlungen sind?

Da haben wir bislang weniger Anzeigen als bei der Pflege durch Angehörige. Ich erinnere mich tatsächlich nur an zwei Fälle, die mobile Pflegedienste betreffen. In einem der beiden Fälle hat ein Angestellter sogar seine Chefin angezeigt. Das kam auch zur Anklage. Ich vermute, die niedrige Anzeigenbereitschaft innerhalb des Kollegiums liegt daran, dass man dem Arbeitgeber gegenüber loyal sein und nicht als „Nestbeschmutzer“ dastehen möchte. Deshalb müssen wir auch insoweit an der Anzeigebereitschaft arbeiten.

Warum sind Sie Sondersachbearbeiterin „PaRis“ geworden?

Es gab bei der Amtsanwaltschaft ein Interessenbekundungsverfahren für dieses Thema und ich habe bereits früher in der Abteilung Häusliche Gewalt gearbeitet. Von daher ist es mir nicht fremd, mit solchen vulnerablen Opfergruppen zu tun zu haben. Außerdem ist es einfach das Thema der Zukunft. Es kann die eigenen Eltern und ebenso jeden von uns selbst betreffen. Ich möchte nicht, dass mein Kind mich später einmal pflegen muss. Ich bin mir sicher, ich möchte in ein Pflegeheim, und da würde ich mich freuen, wenn ich in ein Pflegeheim komme, in dem eine sichere, würdevolle und gewaltfreie Pflege gewährleistet ist. Das sollte unser aller Ziel sein. Darum muss sich die gesamte Gesellschaft kümmern – und zwar alle, nicht nur die Politik und nicht nur die Strafverfolgung. Das ist ein Thema, das im Hinblick auf die Altersstruktur in Deutschland wirklich alle Menschen angeht und stellt damit das Zukunftsthema schlechthin dar.