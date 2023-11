Letzte Genration: Diese Urteile erhielten Klima-Aktivisten

Berlin. Sie haben es wieder getan: Die Letzte Generation hat am Donnerstag das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte erneut mit oranger Farbe beschmiert. Dieses Mal griffen sie die Säulen auf der Westseite des Wahrzeichens an. Die Polizei nahm zwei Klimaaktivisten fest.

Das Brandenburger Tor ist momentan auf der Ostseite nach einer Farbattacke der Gruppe im September für Reinigungsmaßnahmen eingerüstet. Die Polizei hatte im Zuge des ersten Angriffs 14 Klimaaktivisten festgenommen. Insgesamt sollen die Arbeiten mindestens 115.000 Euro kosten.

16.11.2023, Berlin: Eine Klimaaktivistin bemalt das Brandenburger Tor mit oranger Farbe. Die Gruppe Letzte Generation teilte am Donnerstag mit, dass Mitglieder mit Pinseln die Westseite des Bauwerks eingefärbt haben. Die Polizei Berlin berichtete, dass zwei Klimaaktivisten festgenommen wurden. Foto: Annette Riedl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Annette Riedl / DPA Images

Kai Wegner: „Anzeige und Rechnung für die Reinigung kommen“

Kai Wegner (CDU) verurteilte die erneute Farbattacke auf das Brandenburger Tor.

Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA Images

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verurteilte die erneute Farbattacke aufs Schärfste. Beim Kurznachrichtendienst X schrieb der Politiker: „Wer die Berlinerinnen und Berliner so verachtet, wird die Konsequenzen spüren. Anzeige und Rechnung für die Reinigung kommen.“

Bis Ende September hatte die Staatsanwaltschaft Berlin rund 2500 Verfahren gegen Mitglieder der Letzten Generation eingeleitet, bei der Gruppe Extinction Rebellion waren es mehr als 400. Beim zuständigen Amtsgericht Tiergarten gab es laut Richterbund bislang mehr als 150 Urteile. Die Berliner Morgenpost hat einige Urteile zu Aktionen der Letzten Generation, die Aufsehen erregt haben, zusammengefasst.

Nach Blockaden in Berlin: Klimaaktivistin zu Haftstrafe verurteilt

So hatte das Amtsgericht Tiergarten Mitte September 2023 eine Klimademonstrantin aus Köln zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilt. Die Frau nahm laut Urteil vom 10. bis 19. Oktober 2022 in Berlin an drei Blockaden teil und klebte sich in zwei Fällen an der Straße fest.

Deswegen war sie zunächst per Strafbefehl zu Geldstrafen verurteilt worden. Weil die 41-Jährige dagegen Einspruch eingelegt hatte, kam es zum Prozess. Dort beantragte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 1350 Euro (90 Tagessätze à 15 Euro). Das Gericht ging jedoch darüber hinaus und verhängte eine Freiheitsstrafe. Weil die 41-Jährige im Prozess angegeben hatte, weiter protestieren zu wollen, sah das Gericht keine günstige Sozialprognose. Diese wäre für eine Bewährungsstrafe erforderlich. Laut Letzter Generation ist es die bislang höchste Strafe, die gegen ein Mitglied wegen Sitzblockaden ausgesprochen wurde.

Klimaaktivisten der „Letzte Generation“ haben sich an das Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren festgeklebt.

Foto: Paul Zinken / dpa

Auch eine andere Aktivistin hatte eine Haftstrafe erhalten – und zwar vier Monate ohne Bewährung. Hierbei ging es um eine Klebeaktion in der Berliner Gemäldegalerie. Die 24-Jährige aus Bayern, die sich an dem Holzrahmen des Gemäldes „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553) festgeklebt hatte, habe sich der gemeinschädlichen Sachbeschädigung schuldig gemacht, begründete das Amtsgericht Tiergarten das Urteil. Außerdem stand die junge Frau wegen Beteiligung an einer Straßenblockade vor Gericht, dafür wurde sie wegen versuchter Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Eine Bewährungsstrafe komme nicht in Betracht, weil sich die 24-Jährige uneinsichtig gezeigt und gesagt habe, dass sie sich weiterhin an ähnlichen Aktionen beteiligen werde. Es gebe keine positive Sozialprognose.

Farbattacke auf Gucci-Filiale: Aktivist erhält Geldstrafe

Ein anderer Aktivist stand für den Farbanschlag auf eine Gucci-Filiale am Kurfürstendamm am 22. April 2023 vor Gericht. Ein Schaden von rund 16.000 Euro war entstanden. Der Aktivist erhielt eine milde Strafe. Er wird 130 Tagessätze à 30 Euro zahlen müssen, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Der junge Mann, der seine Ausbildung zum Erzieher abgebrochen hat, um Vollzeitaktivist zu werden, verdient „das Nötigste“. In Zahlen: 1000 Euro netto. So viel zahlt ihm ein Verein, der mit der Letzten Generation assoziiert ist.

Im Dezember 2022 kappte die Letzte Generation die Weihnachtsbaumspitze.

Foto: Paul Zinken / dpa

Am 21. Dezember 2022 kappten die Aktivisten die Spitze des Weihnachtsbaums vor dem Brandenburger Tor. Lilli G. hatte bei der Aktion nicht die Säge geführt, sondern nur die Hebebühne. Weil Aktivistin Lilli G. sich bisher noch nichts zu schulden hat kommen lassen, und auch nur von der finanziellen Unterstützung ihrer Eltern lebt, wird sie zu 40 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt.