Berliner Senat berät über Olympische Spiele

Der Berliner Senat berät heute (10 Uhr) unter anderem über das Thema Olympische Spiele. Geplant ist, dass er ein sogenanntes Memorandum of Understanding für eine nationale Bewerbung unterzeichnet, an der Berlin sich beteiligen will. CDU und SPD hatten im Koalitionsvertrag bekräftigt, dass Berlin als ein Austragungsort im Rahmen einer möglichen nationalen Bewerbung um die Durchführung von Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Deutschland zur Verfügung stehe.