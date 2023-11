Macy Gray sagt spontan Konzert in Berlin ab

Grammy-Preisträgerin Macy Gray hat am Montagabend nach geplantem Konzertbeginn kurzfristig ihr einziges Deutschlandkonzert in Berlin abgesagt. „Ich bin krank und kann nicht auftreten“, sagte die US-amerikanische Sängerin, die rund eine Stunde zu spät die Bühne in grauem Hoodie und Jogginghose betrat, die Kapuze tief in die Stirn gezogen.

Sie sei schon am Nachmittag erkrankt und habe alles versucht, um wieder fit zu werden, erklärte die 56-Jährige. Die rund 900 Zuschauer warteten nach dem Auftritt der Vorgruppe im Theatersaal des Admiralspalasts auf die Soul-Künstlerin, einige riefen verärgert in der Wartezeit in Richtung der Bühne. Viele Fans reagierte auf die spontane Absage enttäuscht, Gray versprach aber das Konzert zu verlegen.