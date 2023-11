Schüler überfordert: Hunderte aus Willkommensklassen s

6,5 Prozent der Schüler konnten nicht nach einem Jahr in die Regelklasse wechseln. Wie viele in den Bezirken das Klassenziel verfehlten.

In Berlin lernen aktuell 11.299 Schülerinnen und Schüler in rund 910 Willkommensklassen.

Berlin. Hunderte Willkommensschülerinnen und -schüler schaffen den nach zwölf Monaten vorgesehenen Übergang in eine Regelklasse nicht. Das geht aus der Antwort der Bildungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Thorsten Weiß (AfD) hervor. Demnach verbleiben von den insgesamt 11.299 Schülerinnen und Schülern, die eine Willkommensklasse in Berlin besuchen, rund 6,5 Prozent länger, das sind 729 Kinder und Jugendliche.

Die Unterschiede zwischen den Bezirken sind hier groß. Die Quote reicht von 0 bis 35 Prozent.„Willkommensklassen haben eine einzige Aufgabe: Sie sollen Migrantenkindern schnellstmöglich Deutschkenntnisse vermitteln, die sie befähigen, dem Unterricht in regulären Schulklassen zu folgen“, sagt Weiß. „Dass die Willkommensklassen an dieser Aufgabe so häufig scheitern, ist ein weiterer Beleg für den desaströsen Zustand des Berliner Schulsystems und stellt die Wirksamkeit des Systems der Willkommensklassen infrage.“

Große Unterschiede zwischen den Bezirken

Besonders hoch ist die Zahl derjenigen Schüler, bei denen ein Antrag auf Verbleib in der Willkommensklasse gestellt werden musste, in Lichtenberg. Hier schaffen von rund 430 Schülerinnen und Schülern ganze 150 den Übergang in die Regelklasse nach zwölf Monaten noch nicht, das sind 35 Prozent. Auch in Neukölln haben viele Schülerinnen und Schüler nach einem Jahr in der Willkommensklasse offenbar noch nicht ausreichende Fähigkeiten, um in eine Regelklasse zu wechseln.

„Bei einer Verweildauer von mehr als 12 Monaten sind die Gründe pädagogisch beziehungsweise auf dem Hintergrund des Spracherwerbs begründet“, heißt es in der Antwort der Bildungsverwaltung. Dies betraf in Neukölln 240 von den rund 800 Willkommensklassenschülern, das sind 30 Prozent. In Reinickendorf verbleiben von 670 Schülerinnen und Schülern 100 länger in einer Willkommensklasse (15 Prozent), in Treptow-Köpenick sind es von 360 Schülerinnen und Schülern zehn Prozent. Ähnlich sieht es in Friedrichshain-Kreuzberg aus. Hier liegt die Quote der Schülerinnen und Schüler, die das Klassenziel der Willkommensklasse nicht erreichen, zwischen 8,5 und 10,4 Prozent.

Lesen Sie auch:Unterbringung von Geflüchteten: Das ist Berlins Startegie

Erfolgreicher bei der Vermittlung der sprachlichen und fachlichen Grundkenntnisse sind Pankow und Mitte. In Pankow konnten nach einem Jahr 95,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen in eine Regelklasse wechseln, das waren zuletzt 918 von 960 Schülerinnen und Schülern. In Mitte waren es 95 Prozent der 860 Schülerinnen und Schüler, die eine Willkommensklasse besuchten. Gar kein Antrag auf eine längere Verweildauer in einer Willkommensklasse wurde im vergangenen Schuljahr von den Bezirken Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf gestellt.

Die meisten Schülerinnen und Schüler kommen aus der Ukraine

Eine Verweildauer von mehr als zwölf Monaten muss von der Schule bei der regionalen Schulaufsicht beantragt und unter Vorlage eines Förderplans begründet werden. Aus der Anfrage geht hervor, dass diesen Anträgen so gut wie immer entsprochen worden ist, lediglich in Spandau ist ein Antrag auf Verbleib in der Willkommensklasse abgelehnt worden.

Weiter geht aus der Antwort auf die Anfrage hervor, dass 37,98 Prozent der 11.299 Schülerinnen und Schüler, die zurzeit eine Willkommensklasse besuchen, aus der Ukraine kommen, 10,51 Prozent stammen aus Syrien. Die drittgrößte Gruppe der Willkommensklassenschüler, 8,54 Prozent, kommt aus dem „übrigen Asien“, zu dem unter anderem Afghanistan gehört.