Berlin Tausende Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Berlin

Mehr als 2000 Menschen zogen bereits am 28.10. bei einer pro-palästinensischen Demonstration unter starkem Polizeischutz durch Kreuzberg.

Mehrere tausend Teilnehmer haben sich am Samstag in Berlin-Kreuzberg für eine weitere propalästinensische Demonstration versammelt. Die Polizei zählte vor Beginn des am Oranienplatz startenden Umzugs rund 2600 Menschen, wie eine Sprecherin mitteilte. Mit Sprechchören sowie auf Schildern und Transparenten forderten sie unter anderem Freiheit für Palästina und sprachen mit Blick auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen von Genozid.