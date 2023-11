Tesla-Werk in Grünheide: IstGigafactory als Umweltsünder?

Grünheide. Die Ankündigung kam überraschend: Am 12. November 2019 erklärte der US-Unternehmer Elon Musk, dass er seine erste europäische Gigafactory in Brandenburg ansiedeln werde. Heute gehört das Werk in Grünheide zu den fünf größten Tesla-Produktionsstätten weltweit. In hoher Geschwindigkeit wurde ein Unternehmensstandort in der Nähe von Berlin hochgezogen, der bereits im März 2022 eröffnet wurde. Ein Jahr später wurden nach Angaben von Tesla zeitweise 5000 Fahrzeuge pro Woche produziert – angestrebt werden 500.000 Autos pro Jahr. Jüngst verkündete der Autobauer, das brandenburgische Werk beschäftige 11.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Doch die Erfolgsgeschichte Elon Musks in der brandenburgischen Provinz hat Risse, wurde von Anfang an von teils heftiger Kritik begleitet, die bis heute nicht abgeebbt ist. Vier Jahre nach der Ankündigung, die Gigafabrik in Grünheide zu bauen, zieht die Berliner Morgenpost Bilanz. Wir beleuchten neben den wirtschaftlichen Auswirkungen der Niederlassung Teslas und der Kritik an den Arbeitsbedingungen im Werk auch die umweltbezogene Kritik. Stellungnahmen des Unternehmens zu den jeweiligen Vorwürfen lagen jedoch bis Redaktionsschluss nicht vor.

Tesla will keinen Zweifel daran lassen, wofür es steht. „An einer nachhaltigen Zukunft mitarbeiten“ steht auf der Webseite des Unternehmens, das mit der Produktion von Elektroautos berühmt geworden ist. Diese Ansage dürfte viele Umweltschützerinnen und -schützer aber mindestens aufhorchen lassen, steht der US-Konzern mit seinem Standort Grünheide doch seit langem in der Kritik, der Natur zu schaden.

Tesla liegt teilweise im Trinkwasserschutzgebiet

Ein Großteil der von Tesla erworbenen Fläche liegt in einem Trinkwasserschutzgebiet – in einer Region, die von Dürre besonders hart betroffen ist. Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) darf Tesla jährlich höchstens mit 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser versorgen, anfangs war das Doppelte beantragt, was laut WSE dem Wasserverbrauch von rund 70.000 Menschen entsprochen hätte.

Seit 2019 wurde das Gelände zum Trinkwasserschutzgebiet erklärt, wie Grünheides Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) betont – einen Zusammenhang zur Ankündigung Musks im selben Jahr sieht er nicht. Seit 2001 hingegen gebe es den Bebauungsplan für das Gelände. „Naturverbände stellen es so dar, als ob das Areal schon ewig ein Trinkwasserschutzgebiet ist“, beschwert sich Christiani. Die Erklärung zum Schutzgebiet bedeute lediglich, dass Tesla strengeren Kriterien unterliege und nicht, dass dadurch die Baupläne gestoppt werden müssten.

Also alles rechtens, solange der strenge Regelkatalog eingehalten wird? Genau daran haben Umweltschutzorganisationen Zweifel. „Mit der Ansiedelung von Tesla ist mein Glaube an die Rechtsstaatlichkeit verloren gegangen“, sagt Michael Ganschow, Geschäftsführer des Vereins Grüne Liga Brandenburg, der zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) Brandenburg auf die Umweltauswirkungen der Produktionsstätte Grünheide aufmerksam machen will.

Man könne mittlerweile tagelang über juristische Kniffe des US-Riesen und der Genehmigungsbehörde referieren, wie er sagt. Hunderte geschwärzter Seiten in wichtigen Antragsunterlagen von Tesla, reversible Rodung von 90 Hektar Wald ohne Genehmigung und das drei Wochen vor Ende der Einwendungsfrist, eine Landesregierung, die diese Intransparenz erst möglich mache, nur um den Standort Grünheide nicht zu gefährden, wie er meint.

Ist die Trinkwasserversorgung durch Tesla gefährdet?

Neben der Kritik der Umweltschützer am Artenschutz, am Umgang mit gefährlichen Stoffen und Abfällen im Wasserschutzgebiet, an Emission und Immission, am Störfallproblem, wird vor allem aber auf die Wasserversorgung in der Region thematisiert. Ganschow weist darauf hin, dass diese durch den Liefervertrag des Wasserversorgers mit Tesla über 1,8 Millionen Kubikmeter Trinkwasser schon jetzt gefährdet sei.

„Wie will Tesla bei einer Erweiterung der Produktion mit der gleichen Menge Wasser klarkommen?“, fragt sich Ganschow mit Blick auf die Expansionspläne des US-Konzerns in Grünheide und der Ansage, dafür keine größeren Mengen des kostbaren Guts zu benötigen. Das bestehende Werk soll aktuell um eine neue Produktionshalle gleicher Dimension erweitert werden, um in Zukunft eine Produktionszahl von einer Million Autos im Jahr zu ermöglichen.

Auf die Frage, wie die Wasserversorgung angesichts der zunehmenden Trockenheit und Erweiterung des Tesla-Werks zukünftig gesichert werden soll, weist das brandenburgische Umweltministerium auf die Gründung einer Arbeitsgruppe hin, in der gemeinsam mit lokalen Akteuren nach Lösungen für die Wasserver- sowie die Abwasserentsorgung gearbeitet werde.

Außerdem seien Wassererkundungen im Raum Hangelsberg, einem Ortsteil von Grünheide, mit dem Ziel durchgeführt worden, ein Wasserwerk zu bauen. „Dabei wurden nutzbare Wasservorkommen festgestellt. Die Erschließung sowie die technische Umsetzung der Nutzbarmachung obliegt den Wasserversorgern“, heißt es auf Anfrage der Berliner Morgenpost.

Laut Ganschow von der Grünen Liga wird das Wasserwerk bei Hangelsberg aber nicht die gewünschte Entlastung bringen – im Gegenteil: Durch die Bohrungen könne salzhaltiges Wasser aufsteigen, sodass das geförderte Wasser keine Trinkwasserqualität mehr hätte. Zudem kritisiert er Pläne Teslas, Erkundungsbohrungen für einen eigenen Brunnen zu beauftragen. „Solche Entwicklungen sind ein erster Schritt in Richtung Privatisierung von Grundwasser.“

So viele umweltbezogene Störfälle gab es bislang auf dem Tesla-Gelände

Neben der Verfügbarkeit von ausreichend Wasser, warnen Umweltschutzorganisationen vor der Verunreinigung des Grundwassers durch Tesla. Im Zuge einer Stern-Recherche hat die Landesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage 26 gemeldete umweltrelevante Vorfälle auf dem Tesla-Gelände aufgelistet – darunter den Austritt von rund 50 Litern Diesel oder von Hydrauliköl. Dabei seien jedoch keine Störfälle verzeichnet worden, die gegen das Bundes-Immissionsschutzgesetz verstoßen würden, heißt es. Das Werk werde regelmäßig Kontrollen unterzogen.

Die Antwort der Landesregierung überzeugt Grüne Liga-Geschäftsführer Ganschow aber nicht. Im Sternbericht werde ein seit Mitte 2022 von Tesla illegal betriebenes Batterierecycling in einer Halle erwähnt. Dies zeige seiner Meinung nach, dass nicht einmal die zuständigen Behörden Kenntnisse über diverse Betriebsabläufe auf dem Betriebsgelände hätten.

Aufgrund der Sicherheitsmängel sei das Grundwasser einer steten Gefahr ausgesetzt, jederzeit sei mit Havarien zu rechnen, sind sich Schröder und Ganschow einig. „Auf diesem Gelände ist mit allem zu rechnen“, befürchtet der Grüne Liga-Geschäftsführer. „Dieser Standort direkt in einem Wasserschutzgebiet war von Anfang an für ein solches Werk, in dem diverse Chemikalien zum Einsatz kommen, nicht geeignet.“

