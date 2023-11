Razzia in Berlin: Polizei durchsucht Wohnungen und Geschäfte von kriminellem Clan

Bei mehreren Durchsuchungen in drei Berliner Bezirken sichern Einsatzkräfte Beweismittel und Diebesgut.

Mit Spürhunden Polizei-Razzia bei kriminellem Clan in drei Bezirken

Berlin. Die Berliner Polizei ist am frühen Freitagmorgen in drei Berliner Bezirken gegen eine Diebesbande vorgegangen. Ab 6 Uhr durchsuchten etwa 170 Beamtinnen und Beamte sowie ein Spezialeinsatzkommando (SEK) Wohnungen und Geschäfte in drei Bezirken. Laut Augenzeugen waren auch Drogen- und Waffenspürhunde im Einsatz.

Die Einsatzkräfte vollstreckten sechs Durchsuchungsbeschlüsse in Neukölln, Lichtenberg und in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Hauptbeschuldigte wegen schweren gewerblichen Bandendiebstahls. Bei einem der Hauptbeschuldigten soll es sich um ein Mitglied der Clan-Familie R. handeln.

Die Tatverdächtigen sollen sich des wiederholten schweren gewerblichen Bandendiebstahls schuldig gemacht haben. Unter anderem sollen sie Süßigkeiten, Kaffee und Drogerieartikel in großen Einkaufswagen in Minutenschnelle aus Supermärkten und anderen Geschäften gestohlen haben. Das Diebesgut wurde dann offenbar in einer eigens dafür angemieteten Tiefgarage zwischengelagert. Mit der Beute wurden dann vermutlich Spätis beliefert.

Razzia in Berlin: Festnahme durch ein SEK der Polizei

An der Knobelsdorff- Ecke Königin-Elisabeth-Straße in Charlottenburg durchsuchten die Beamten eine Wohnung. Dort soll auch diverses Diebesgut gelagert gewesen sein. An dieser Adresse kam auch ein SEK zum Einsatz, um einen Tatverdächtigen festzunehmen. Bei ihm soll es sich um Fadie R. handeln, einen Verwandten von Nidal R. Er wurde am Tempelhofer Feld erschossen.

Auch eine Wohnung an der Neuköllner Kranoldstraße hatten die Ermittler im Visier. Dort kamen auch Drogen- und Waffenspürhunde zum Einsatz. Augenzeugen wollen gesehen haben, wie ein Mann von Beamten zu einer Autovermietung mit angrenzendem Spätkauf an der Treptower Straße geführt wurde. Dort wurde ein Geschäft durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden von der Berliner Staatsanwaltschaft geführt. Ob alle Beschuldigten angetroffen wurden, ist noch nicht bekannt. Die Durchsuchungen waren in den Mittagsstunden noch nicht beendet.