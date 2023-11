Mette-Marit: Beim Umweltschutz auf Jüngere hören

Beim Thema Umweltschutz sollte aus Sicht der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit mehr auf junge Menschen gehört werden. „Die jüngere Generation ist sich im Allgemeinen viel bewusster als wir, wie sie ihr tägliches Leben besser gestalten kann“, sagte die 50-Jährige am Donnerstag in Berlin. „Wenn wir wirklich herausfinden wollen, wie wir unsere Gewohnheiten ändern können, sollten wir uns an die jüngere Generation wenden und auch auf sie hören.“