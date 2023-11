Probleme bei Signa – Sorge um Berlins Kaufhäuser

Schwere Turbulenzen bei der Immobilien- und Einzelhandelsgruppe. Gründer René Benko tritt ab, Baustellen in Berlin liegen still.

So soll das neue Warenhaus an der Müllerstraße nach dem Konzept des Büros Baumschlager Eberle Architekten in einigen Jahren aussehen. Ob es dazu kommt, ist nun unsicher.

Berlin. Die Schieflage der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko lässt auch in Berlin die Sorgen wachsen. Die zahlreichen Baustellen des Projektentwicklers in der Hauptstadt stehen still. Die Planungen für die Vorhaben unter anderem an den Karstadt-Standorten am Hermannplatz, am Kurfürstendamm und am Leopoldplatz ruhen.

In den verbliebenen Warenhäusern der zu Signa gehörenden GaleriaKarstadtKaufhof geht die Angst um, nach dem gerade überstandenen Insolvenzverfahren nun womöglich doch noch schließen zu müssen.

Senat will Bebauungspläne für Karstadt-Standorte nicht stoppen

Berlins Politiker sind in Sorge, haben aber noch keine belastbaren Informationen zur Lage. „Wir haben ein städtebauliches Interesse an der Entwicklung der verschiedenen Projekte, an denen auch viele Arbeitsplätze hängen. Wir werden deshalb – aus Gründen der Stadtentwicklung und zur Sicherung der Warenhausstandorte – die Planungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan am Hermannplatz und den Rahmenplan für das Areal Kurfürstendamm/Rankestraße/Augsburger Straße nicht stoppen“, sagte ein Sprecher von Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD).

Die Berliner Grünen forderten den Senat auf, die Zusammenarbeit mit Signa zu beenden und die Bebauungsplanverfahren zu stoppen. „Das spekulative Geschäftsmodell von Signa darf nicht weiter unterstützt werden“, sagte der Stadtenwicklungsexperte Julian Schwarze.

Charlottenburg-Wilmersdorfs Baustadtrat Christoph Brzezinski (CDU) kündigte an, zeitnah einen Termin mit den Verantwortlichen des Konzerns finden, um zu besprechen, wie es weitergeht. Besonders brisant sei die Ankündigung für den Karstadt-Standort am Kurfürstendamm, weil es dort direkt um das bestehende Warenhaus gehe.

Bezirksstadtrat Brezinski hofft, dass es in der West-City nicht zu Bauruinen kommt

Der Stadtrat zeigte sich aber optimistisch, dass es nicht zu Bauruinen kommen werden. Er gehe davon aus, dass es an der Franklinstraße, wo Signa ein Bürogebäude baut, kurz- oder mittelfristig weitergehe, sobald der Konzern gerettet sei. Signa errichtet zudem einen Neubau an der Passauer Straße und baut das frühere Ellington-Hotel an der Nürnberger Straße um.

In Neukölln bangt Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) um den Karstadt-Standort am Hermannplatz. Obwohl die aktuellen Pläne für das Areal im Bezirk zuletzt kritisch gesehen und als überdimensioniert empfunden wurden, sei der Baustopp hart für den Bezirk Neukölln, sagte Hikel am Mittwoch der Berliner Morgenpost: „Egal wie man zum Bauvorhaben steht: Der Hermannplatz muss dringend entwickelt werden – mit weniger Verkehr und Gewalt, mit mehr Leben und Mehrwert für den Kiez“, so Hikel. Auch hier hängt an der baulichen Umsetzung die Zukunft des Kaufhauses.

Signa-Gründer Benko ist ausgeschieden, Sanierer Geiwitz hat übernommen

Signa beendete am Mittwoch nach tagelangen Spekulationen das Kapitel René Benko. Der Selfmade-Milliardär zieht sich aus der Führung der angeschlagenen Firmen-Gruppe zurück. Der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz, der schon die Kaufhaussparte durch die letzte Insolvenz geführt hatte, übernimmt die Restrukturierung der Immobilien- und Handelsholding. Benko überträgt seine Stimmrechte an Geiwitz.

„Dies ist in der derzeitigen Situation die beste Lösung für das Unternehmen, seine Partner, Investoren sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», sagte Benko. Es gelte nun, Vertrauen wiederherzustellen. Das Immobilienportfolio von Signa bleibe einzigartig. Alle Beteiligten seien gefordert, Signa jetzt zu unterstützen.

Verdi verlangt Klarheit über die Zukunft der Kaufhäuser von GaleriaKarstadtKaufhof

„Wir erwarten vom Sanierer Geiwitz, dass er jetzt schnellstmöglich Klarheit schafft, welche Perspektiven die Beschäftigten haben und wie groß die möglichen Auswirkungen der von ihm angekündigten, umfassenden Konsolidierung der Signa-Gruppe auf den stationären Einzelhandel in den betroffenen Innenstädten und deren Erscheinungsbild sein werden“, sagte eine Verdi-Sprecherin der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ), die wie die Morgenpost zur Funke-Mediengruppe gehört.

Geiwitz sagte, das Unternehmen brauche jetzt Ruhe und Ordnung. Es gelte, langfristige Lösungen zu finden. «Es ist daher verantwortungsvoll wie geboten, jetzt eine umfassende Konsolidierung für das Unternehmen einzuleiten», sagte der bekannte Sanierer. Die Qualität des Immobilien-Portfolios sowie die der geplanten Projekte insbesondere in Deutschland sei sehr gut.

Signas Deutschland-Zentrale kann noch nichts zu einzelnen Projekten sagen

In der Berliner Deutschland-Zentrale von Signa sind dem Vernehmen nach noch keine Informationen darüber eingetroffen, wie es nun mit dem verzweigten Geschäft weitergeht. Aussagen zur Zukunft einzelner Bauvorhaben, die in jeweils eigenen Projektgesellschaften organisiert sind, seien noch nicht möglich, hieß es. Der neue Chef Geiwitz werde sich nach ersten Einblicken in den vergangenen Tagen erst jetzt einen wirklichen Überblick über die Situation der einzelnen Projekte schaffen können.

Zwar treffen die Signa-Probleme auch andere deutsche Städte so wie Hamburg, wo der Konzern den 245 Meter hohen Elbtower baut Signa baut etwa in Hamburg den 245 Meter hohen Elbtower. Es war das klarste Anzeichen für die Finanzprobleme bei Signa,als der Bau Ende Oktober ins Stocken geriet und schließlich stockte. Aber nirgendwo in Deutschland ist Signa so aktiv wie in Berlin. Auch hier lag der Bau des Hochhauses am Kaufhof-Warenhaus am Alexanderplatz brach.

Das Hochhaus-Projekt bei Kaufhof am Alexanderplatz hatte Signa schon verkauft

Signa sollte nach dem Verkauf des Projekts an den bisherigen Miteigentümer Commerz Real, der Immobiliensparte der Commerzbank, zunächst als Projektentwickler weiter an Bord bleiben. Aber dann wurde den neuen Herren die Lage wohl zu kritisch, man warf Signa raus und verplichtete Züblin, um den Rohbau hochzuziehen.

Die Immobilienbranche hat seit dem Beginn des Ukraine-Krieges mit gestiegenen Bau- und Energiekosten sowie höheren Zinsen zu kämpfen. Wegen der gestiegenen Zinsen kam es bei der Gesellschaft Signa Prime Selection im Vorjahr zu einer Abwertung von 1,17 Milliarden Euro.