Polizei plant gezielte Gefährder-Ansprache vor Silvester

Berlin. So ein Silvester dürfe es nicht noch einmal geben, hatte Franziska Giffey Anfang Januar gesagt, damals noch Regierende Bürgermeisterin. Nun sind es noch gut zwei Monate bis Silvester – und die Berliner Polizei bereitet sich mit Hochdruck auf den Jahreswechsel vor. Nach den heftigen Ausschreitungen im vergangenen Jahr legt die Berliner Polizei einen speziellen Fokus dabei auf den Maßnahmen gegen Straftaten mit Böllern.

Nach den Erfahrungen des letzten Jahres sollen die Einsatzschwerpunkte in diesem Jahr vor allem in Nord-Neukölln, Gesundbrunnen, Kreuzberg, Schöneberg-Nord, Lichtenrade, Gropiusstadt und das Brandenburger Tor liegen. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Inneres auf eine parlamentarische Anfrage des Berliner Linken-Abgeordneten Niklas Schrade hervor.

Der Silvester-Einsatz beginnt für die Polizei schon lange vor dem Jahreswechsel – ­Stichwort: Prävention. Die Polizei Berlin insbesondere plant eine gezielte „Gefährderansprache“ , heißt es in der Antwort der Senatsverwaltung. Außerdem werde zurzeit noch geprüft, ob Feuerwerks-Verbotszonen eingerichtet werden.

Zentraler Bestandteil der Präventionsmaßnahmen sei, so heißt es weiter, ein Handlungsleitfaden mit Kernbotschaften. Die Polizei will sich damit an potenziell gewaltbereite Jugendliche, aber auch an pädagogisches Personal, Eltern und Gewerbetreibende richten. Mithilfe eines Flyers plant die Polizei diese Botschaften zu verbreiten. Außerdem soll es Informationsveranstaltungen in Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen geben.

Mit diesen „zielgruppenorientierten Vorfeldmaßnahmen“ wendet sich die Polizei besonders an Menschen in den Brennpunkten der Silvester-Nacht 2022/2023. Dort plant die Polizei außerdem, den Feuerwerksverkauf, der in diesem Jahr am 28. Dezember beginnt, zu überwachen.

Am 31. Dezember 2022 werden in der Umgebung der Böllerverboszone Steinmetzkietz in Berlin Schöneberg Feuerwerke gezündet. In den Zonen selbst hatte es wenige Straftaten gegeben.

Zum Jahreswechsel 2022/2023 waren Feuerwehrleute und Polizisten mit Feuerwerk angegriffen und in ihrem Einsatz behindert worden. Wochenlang hatten die Ausschreitungen die Politik in Berlin und im Bund beschäftigt. Dabei herrschte über die Parteigrenzen hinweg Einigkeit, dass die Geschehnisse Konsequenzen haben müssten.

Franziska Giffey initierte einen Jugendgewaltgipfel, der mittlerweile dreimal zusammenkam. Im August wurden die Mittel für Jugendgewaltprävention finanziell aufgestockt. Demnach stehen in diesem und im kommenden Jahr insgesamt 106 Millionen Euro zur Verfügung. Begründet wurde diese Erhöhung mit Blick auf die Silvester-Krawalle. Berlins damals neue Jugendsenatorin, Katharina Günther-Wünsch (CDU), hatte im August betont, der Senat setze alles daran, „Gewaltexzessen wie an Silvester zu begegnen“.

Giffeys Nachfolger als Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), zeigte sich nach dem dritten Gipfel ebenfalls entschlossen: „Auch in der Silvesternacht werden wie an allen anderen Tagen im Jahr Recht und Gesetz auf Berliner Straßen gelten“, sagte er Ende Oktober, „und das werden wir auch durchsetzen mit einer starken Polizei.“ Er kündigte außerdem an, dass in der Silvesternacht ein sogenanntes Bereitschaftsgericht eingerichtet werde, um Straftaten möglichst unverzüglich zu ahnden. Man werde mit zusätzlichen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten vor Ort sein, um deutlich zu machen, „dass wir es sehr ernst meinen mit konsequenter Rechtsdurchsetzung“, so Wegner weiter.

Auf Nachfrage des Linken-Abgeordneten Schader gibt die Senatsverwaltung Auskunft darüber, wie viele Böller-Straftaten in den seinerzeit eingerichteten Verbotszonen gegen Einsatzkräfte begangen wurden. Ergebnis: Von den fünf Straftaten, bei denen als Tatmittel Pyrotechnik eingesetzt wurde, richtete sich eine gegen die Einsatzkräfte. Im übrigen Stadtgebiet, in dem Feuerwerk erlaubt war, wurden 2500 Straftaten registriert. In 187 Fällen diente Pyrotechnik als Tatmittel, von denen sich wiederum 35 gegen die Polizei bzw. die Feuerwehr richteten.

Eine ähnliche Anfrage der Grünen-Fraktion hatte zuletzt ergeben, dass Straftaten mit Pyrotechnik aus der vergangenen Silvester-Nacht kaum bestraft wurden. Nur wenige Tatverdächtige konnten demnach ermittelt werden. Die eingeleiteten Strafverfahren seien fast in der Hälfte der Fälle eingestellt worden.