Motorradfahrerin nach Kollision auf nasser Straße verletzt

9 Jahre alte Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Motorradfahrerin bei Kollision schwer verletzt

Älterer Mann auf Parkplatz angefahren

Berlin. Am Donnerstagabend stießen in Schöneberg auf regennasser Piste ein Motorrad und ein Auto zusammen. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 3. November: 80-Jähriger in Spandau auf Parkplatz angefahren

16.46 Uhr: Ein 80-jähriger Mann ist beim Überqueren eines Parkplatzes in Spandau von einem Auto angefahren worden. Eine 34 Jahre alte Fahrerin soll den Senior am Donnerstag übersehen haben, als dieser ein Geschäft eines Einkaufszentrums am Grünhofer Weg verließ, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 80-Jährige geriet unter den Wagen der Frau und wurde eingeklemmt. Er verletzte sich an den Beinen und der Schulter und kam in ein Krankenhaus.

Neunjährige auf ihrem Fahrrad angefahren – Verletzungen

12.46 Uhr: Eine neunjährige Radfahrerin ist in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen nach dem Unfall am Freitagvormittag in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Cottbus mitteilte. Sie war nach bisherigen Erkenntnissen im Ortsteil Kleinleipisch aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten.

Motorradfahrerin in Schöneberg nach Unfall auf nasser Strecke verletzt

6 Uhr: Am Donnerstagabend kam es in Schöneberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 21.45 Uhr kollidierten im strömenden Regen auf der Kreuzung Ansbacher Straße / Lietzenburger Straße ein Motorrad und ein Carsharing-Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde der oder die Fahrerin des Krads schwer verletzt. Die Art und Schwere der Verletzungen sind unbekannt. Über den Insassen des Autos ist nichts bekannt.

Polizeikräfte des örtlichen Abschnitts übernahmen die Ermittlungen zu dem Unfall. Die Kreuzung war Richtung Bundesallee zwischen der Martin-Luther-Straße und Ansbacher Straße für rund 60 Minuten vollständig gesperrt.