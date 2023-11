SPD-Chef Raed Saleh will den Kampf gegen Antisemitismus verstärken und richtet sich gegen die CDU. Die will Mittel kürzen.

Um die Situation auf Berlins Straßen nicht eskalieren zu lassen, will die SPd mehr Geld für Prävention bereit stellen.

Sozialer Frieden SPD will Antisemitismus mit mehr Geld bekämpfen

Berlin. SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh will die Prävention gegen Extremismus, Rassismus und Antisemitismus verstärken und ausbauen. „Berlin kann und muss als Stadt der Freiheit und der Toleranz Vorreiter sein“, sagte Saleh am Freitag nach einem Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft gegen Rassismus und Antisemitismus.

Dazu will der SPD-Politker ein „Forum der Brückenbauer“ gründen, in dem sich Vereine und Organisationen austauschen und gegenseitig stärken können. In der kommenden Woche findet dazu ein weiteres Treffen mit Vereinsvertretern und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) statt.

Saleh zeigte sich angesichts der Nahost-Krise in Folge des Angriffs von Hamas-Terroristen auf Israel besorgt über den sozialen Frieden in der Stadt. „Wir müssen es in Berlin hinbekommen, das friedliche Miteinander zu schützen“, sagte Saleh, der selbst palästinensische Wurzeln hat. „Wir brauchen einen Schulterschluss der Vernünftigen, um das friedliche Miteinander zu sichern.“

Das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut in der Demokratie, das aber Grenzen habe. Wenn zu Hass und Gewalt aufgerufen werde, müsse der Staat entschieden eingreifen, sagte er im Vorfeld der angekündigten pro-palästinensischen Demonstrationen am Wochenende.

Saleh kritisierte den Koalitionspartner CDU deutlich, der in den vergangenen Wochen die Zuwendungen für Präventionsprojekte kürzen wollte und die Integrationsbemühungen der vergangenen Jahre für gescheitert erklärte. „Integration findet jeden Tag überall in der Stadt hunderttausendfach statt“, sagte der SPD-Chef. Wo sie nicht gelinge, weil die Menschen nicht zu erreichen seien, müsse der Staat mit Repression antworten. Wer die Worte „Nie wieder!“ benutze, müsse sagen, was konkret zu tun sei.

Saleh will künftig mehr statt weniger Geld für Prävention bereitstellen

Prävention sei dabei ein geeignetes Mittel. „Mich irritieren Aussagen von Verantwortlichen, die Prävention und Integration infrage stellen. Das wird es mit der SPD nicht geben“, sagte Saleh. Sollte die CDU mitmachen, werde die Koalition die Präventionsarbeit der Vereine und Organisatoren verstärken, statt wie geplant zu reduzieren. „Wenn die CDU dazu bereit ist, werden wir da deutlich aufsatteln.“

Die vom SPD-Chef eingeladenen Vereine und Organisationen berichteten von einem Ausnahmezustand seit der Attacke der Hamas auf Israel. „Am 7. Oktober ist die Welt für uns zusammengebrochen, Sicherheit nicht mehr gegeben“, sagte etwa Rabbiner Elias Dray von der Synagoge an der Brunnenstraße. „Jeder ist am Limit, wir machen mehr als wir machen können.“

Seit dem Terrorangriff habe es hunderte Anfragen von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen gegeben, die um Hilfe im Umgang mit dem Nahost-Konflikt in ihren Einrichtungen gebeten hätten. Berlin müsse die politische Bildung und Präventionsarbeit der Vereine unbedingt weiterführen. „Sonst wird Berlin eine Stadt sein, in der Jüdinnen und Juden nicht mehr leben können“, sagte Dray.

Verein kritisiert Fahrlässigkeit in der Politik

Bei einigen Menschen in politischer Verantwortung herrsche eine gewisse Fahrlässigkeit gegenüber der vorbeugenden Arbeit gegen Rassismus und Antisemitismus, kritisierte Dervis Hizarci, Vorstandsvorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Vor allem die Bildungsverwaltung sei gefordert, konkrete Schritte zur Bewahrung des sozialen Friedens in Kitas und Schulen zu gewährleisten.