Das sind die Leitplanken des neuen RBB-Staatsvertrags

Der neue Staatsvertrag soll das Vertrauen in den krisengeschüttelten RBB stärken. Die Novelle habe Strahlkraft über die Region hinaus.

Am Freitagmittag wurde der neue RBB-Staatsvertrag vorgestellt. Zuvor gab es mehrere Anhörungen zur Gestaltung des neuen Vertrags. (Archivbild)

Potsdam. Hinter dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) liegen turbulente Monate. Nach dem Verschwendungsskandal um die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger fiel nicht nur der RBB, sondern der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland in eine Krise. Damit soll nun Schluss sein, wie Kai Wegner, Berlins Regierender Bürgermeister (CDU), bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Dietmar Woidke (SPD) aus Brandenburg sagte.

Am Freitagmittag wurde der neue RBB-Staatsvertrag von den Kabinetten beider Bundesländer beschlossen und unterzeichnet. Die Novelle sei ein „Meilenstein“ und soll die Akzeptanz des Senders wiederherstellen, gerade in Zeiten von Falschnachrichten und Desinformationskampagnen. Beide Politiker sprechen von einer Vorbildfunktion auch für Rundfunkanstalten in anderen Bundesländern.

Wie die Kontrolle beim RBB gestärkt werden soll

Ein zentrales Anliegen der Überarbeitung war es, Konsequenzen aus der Krise zu ziehen und folglich Kontrollmechanismen zu stärken. So soll die Kontrolle an verschiedenen Stellen verstärkt werden und unter anderem die Arbeit der Aufsichtsratsgremien professionalisiert werden.

Im Fokus steht der Verwaltungsrat, dessen Aufgabenprofil geschärft wird – die Gremienmitglieder sollen insbesondere für die wirtschaftliche Kontrolle des Senders verantwortlich sein. Im Vergleich zu anderen Rundfunkanstalten soll aus dem bisherigen Ehrenamt ein vergütetes Nebenamt werden, Rundfunkratsmitglieder werden hingegen weiterhin ehrenamtlich aktiv sein. Für beide Gremien sind regelmäßige Fortbildungen vorgesehen.

Dietmar Woidke (SPD) und Kai Wegner (CDU) betonten in Potsdam die gute Zusammenarbeit bei verschiedenen Herausforderungen, auch angesichts der RBB-Krise.

Foto: Florian Boillot

Zusätzlich bezieht sich die Kontrollstärkung auch auf die Rechnungshöfe. Anstelle von Teilprüfungen im Bereich der Finanzen soll zukünftig die wirtschaftliche Gesamtsituation des RBB betrachtet werden – und das in regelmäßigem Abstand. Die Rechnungshöfe haben bei der Überarbeitung des Staatsvertrags eine wichtige Rolle gespielt, wie Wegner bei der Pressekonferenz erklärte. „Wir haben fast alle Empfehlungen übernommen.“

Ein weiteres Novum und zentrales Element der Überarbeitung stellt die Einführung von Haftungsregelungen dar – laut den beiden Landesregierungen sind Berlin und Brandenburg mit dieser Regelung Vorreiter im bundesweiten Vergleich der Rundfunkanstalten. Die Intendantin, das neue Direktorium sowie Gremienmitglieder sollen mit der Haftungspflicht stärker in die Verantwortung genommen werden können.

Intendantin soll nicht mehr als Minister oder Senatoren verdienen

Ein Stein des Anstoßes war die Frage der Gehälter in der Führungsriege des RBB. Das Einkommen der Intendantin soll daher durch eine Obergrenze äquivalent zur Besoldung nach B 11 gedeckelt werden. Das entspreche den Gehältern von brandenburgischen Ministerinnen und Ministern sowie Berliner Senatorinnen und Senatoren. Außertariflich Beschäftigte mit Führungsverantwortung sollen in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des RBB und besonders zur Lage des öffentlich-rechtlichen Senders stehen.

Lesen Sie auch: Ernst Elitz: Dem RBB fehlt ein Mindestmaß an Stolz

Der neue Staatsvertrag sieht außerdem vor, Compliance-Mechanismen in Form eines verbindlichen Verhaltenskodex gegen Korruption sowie eines wirksamen Compliance-Management-Systems einzuführen. Auch die interne und unabhängige Compliance-Stelle soll gestärkt und eine externe Ombudsperson ernannt werden. Bei Letzterem könnten in Zukunft anonyme Hinweise auf mögliche Rechts- und Regelverstöße einlaufen. Auch regelmäßige Risikoanalysen sollen ab sofort stattfinden.

Wie Transparenz und Regionalität erhöht werden sollen

Ein Aspekt, der besonders beim RBB auf Kritik stößt, ist der Aufbau eines dreiköpfigen Direktoriums – neben der Intendantin zwei weitere Führungspersonen, die jeweils für den programmlichen und den administrativen Bereich zuständig sind. Diese Struktur soll Alleingänge der Intendantin verhindern. Die Etablierung dieser „kollegialen Leitungsstrukturen“ wurde beim RBB als tiefer Eingriff in die Freiheit der Rundfunkanstalt gewertet. Solche Strukturen seien jedoch in jedem modernen Unternehmen üblich, wie von den beiden Landesregierungen betont wird. Zudem würden beide Kandidaten von der Intendantin vorgeschlagen.

Mehr Transparenz bei dem Sender soll dadurch ermöglicht werden, dass alle Dokumente von „wesentlicher Bedeutung“, wie Nebeneinkünfte der Intendantin oder Beraterverträge der Gremienmitglieder, offengelegt werden. Es soll weiterhin eine Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung aller Stellen beim rbb geben.

Ein besonderes Anliegen der Novelle ist die Stärkung der Regionalität, die dem RBB seine Daseinsberechtigung gebe, wie Dietmar Woidke erklärte. Im linearen Programm soll die Berichterstattung künftig für 60 Minuten am Tag regional auseinandergeschaltet werden. Im Rahmen des neuen Vertrags ist auch ein weiteres Regionalbüro in Brandenburg an der Havel vorgesehen.

Dietmar Woidke und Kai Wegner haben am Freitag den neuen RBB-Staatsvertrag. Er soll Anfang 2024 ratifiziert werden.

Foto: Florian Boillot

RBB-Intendantin Ulrike Demmer würde die Kosten dafür allerdings eher in weitere Mitarbeitende vor Ort investieren wollen. „Ich bin es leid, immer gleich über Geld zu reden, wenn es um Regionalität geht“, entgegnete Brandenburgs Ministerpräsident dieser Kritik am Freitag und verwies darauf, dass Brandenburg das einzige Bundesland ohne Landesfunkhaus sei.

Wegner: Staatsvertrag ist Chance für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

„Angesichts der Herausforderungen der letzten Monate ist dieser Staatsvertrag ein guter Rahmen“, lobte Kai Wegner die Novelle. Wie der RBB diesen ausfüllt, werde sich in den kommenden Monaten zeigen. „Auch andere Bundesländer werden sich diesen Staatsvertrag ansehen“, ist sich Wegner sicher. „Das ist eine Chance für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.“ Anfang kommenden Jahres soll der neue Staatsvertrag in Kraft treten.

Mehr zum Thema RBB