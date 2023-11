Hamas-Verbot: Polizei erwartet Proteste auf Berlins Straßen

Berlin. Nachdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die islamistische und das internationale Netzwerk „Samidoun“ am Donnerstag in Deutschland verboten hat, stellt sich die Berliner Polizei auf Proteste in der Hauptstadt ein. Man gehe davon aus, dass die Entscheidung „zu einer Emotionalisierung“ führen werde, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Für den Abend sei auf der Sonnenallee in Neukölln eine Versammlung angekündigt. Es sei damit zu rechnen, dass daran mehr Menschen teilnehmen, als zunächst erwartet. Auch zu einer propalästinensischen Demonstration an diesem Sonnabend, für die bundesweit mobilisiert wird, erwartet die Polizei einen großen Zustrom.

Was dieses Verbot für die am Sonnabend geplante Demonstration „Demokratische Grundrechte verteidigen: Meinungsfreiheit auch für Palästineser:innen“ für Auswirkungen haben wird, ist noch offen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Demonstration von einer Privatperson mit 1000 Teilnehmenden angemeldet. „Zum momentanen Zeitpunkt ist diese Versammlung nicht verboten“, sagte die Sprecherin. „Aktuell prüft die zuständige Versammlungsbehörde noch den Antrag.“ Die Demonstration soll vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor führen.

Gewerkschaft der Polizei erwartet Reaktionen auf den Straßen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) geht davon aus, dass die Polizei die Reaktionen auf das Verbot in den kommenden Tagen auf den Straßen erleben wird. „Die Entscheidung ist richtig und zeigt eine Konsequenz, die notwendig ist, um extremistischen Organisationen, die zu Hass und Terror aufzurufen, den Nährboden zu entziehen“, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro. „Selbstverständlich werden wir in den nächsten Tagen und Nächten Reaktionen auf unseren Straßen erleben, weil es Menschen in Berlin gibt, die sich mit beiden Organisationen oder zumindest ihrem scheinheiligen Kampf für ein selbstbestimmtes Leben von Palästinensern identifizieren.“ Die Entscheidung der Bundesinnenministerin sorge für mehr Rechtssicherheit.

Teilnehmer einer verbotenen Pro-Palästina-Demonstration Mitte Oktober zünden in der Nähe der Sonnenallee im Bezirk Neukölln Pyrotechnik. Es wurden auch Steine und Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten geworfen, teilte die Polizei auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Paul Zinken / DPA Images

Diese bestehe nicht nur bei Festnahmen auf Demos, sondern bei allen Tätigkeiten, die unter dem Deckmantel der Organisationen laufen. „Sie sind mit der heutigen Einstufung untersagt. Gerade Samidoun ruft nicht immer direkt zu Terror auf, aber bietet diesem Gedankengut eine Plattform“, sagte Jendro. „In Zukunft ist es dann für diese Vorfeldorganisation eben nicht nur verboten, Terrorpropaganda zu betreiben, sondern auch Plätzchen in Neukölln zu verteilen.“

Innensenatorin wertet Verbot als wichtiges Signal

Auch Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) ist sich sicher, dass sich das Verbot deutlich auf das Demonstrationsgeschehen auswirken werde. Mit den Verboten ist verbunden, dass den Vereinigungen die Betätigung in Deutschland untersagt ist und ihre Kennzeichen öffentlich nicht mehr verwendet werden dürfen. Bei solchen Versammlungen dürften keine Kennzeichen der Vereinigungen mehr gezeigt werden, hieß es.

Die Innensenatorin hat das Betätigungsverbot des Netzwerks Samidoun in Deutschland und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas als wichtiges Signal gewertet. „Es zeigt, dass wir weiterhin entschlossen und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Antisemitismus und Israelfeindschaft vorgehen“, sagte Spranger.

Strukturen zerschlagen und Rädelsführer ausweisen

Zustimmung für das Verbot kommt auch von der Berliner CDU. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, sagte der Berliner Morgenpost: „Endlich! Warum muss immer erst etwas Schreckliches passieren, damit das Notwendige geschieht? Jetzt dürfen wir aber nicht stehenbleiben, sondern müssen die Strukturen zerschlagen und die Rädelsführer ausweisen.“

Zahlreiche Menschen nehmen teil an der Kundgebung ·Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus · in Solidarität und Mitgefühl mit Israel· vor dem Brandenburger Tor. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober kam es auch an diesem Wochenende deutschlandweit zu zahlreichen Reaktionen. Foto: Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Monika Skolimowska / DPA Images

Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vasili Franco, nennt die ausgesprochenen Verbote eine richtige Entscheidung und eine wichtige Klarstellung, um keinen Spielraum für Interpretationen zu lassen. „Die Auflösung und das Betätigungsverbot für Samidoun ist für die Hauptstadt von besonderer Relevanz“, sagte Franco. „Es handelt sich um ein kleines, aber hocheffektives Netzwerk, das bereits in den letzten Jahren immer wieder Antisemitismus gezielt auf die Straßen getragen hat.“ Auch in den letzten Wochen habe Samidoun nichts unversucht gelassen, Terror zu verherrlichen und gegen den gesellschaftlichen Frieden und die öffentliche Sicherheit zu agieren und zu mobilisieren. „Es ist jetzt wichtig, dass die Betätigungsverbote auch durchgesetzt werden und die Mobilisierung zu Straftaten durch die polizeibekannten Akteure zu unterbinden.“ (mit dpa)