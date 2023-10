Abou-Chaker: „Für mich ist Hitler besser als Netanjahu“

Clanchef Arafat Abou-Chaker verbreitet in einem Tiktok-Livestream krude Nazi-Vergleiche. Der Staatsschutz ist bereits eingeschaltet.

Arafat Abou-Chaker verbreitet in den sozialen Medien Israel-Hass und primitiven Antisemitismus.

Berlin. Clanchef Arafat Abou-Chaker könnte ein Verfahren wegen Volksverhetzung drohen. In einem Tiktok-Livestream verbreitet Abou-Chaker unverhohlen übelsten Antisemitismus. Im Gespräch mit dem Salafisten Pierre Vogel spricht Abou-Chaker über den Nahost-Konflikt und prangert die israelische Regierung als „zionistisches Regime“ an. Das Ganze gipfelt in einem absurden Vergleich: „Für mich ist Adolf Hitler besser als Netanjahu“, erklärt der Clanboss. Hitler habe seine Opfer „wenigstens sofort umgebracht“.

Für den Zentralrat der Juden in Deutschland erfüllen Abou-Chakers Aussagen den Tatbestand der Volksverhetzung, wie es auf einem Post auf der Plattform X (vormals Twitter) heißt. In dem Post fordert der Zentralrat der Juden die Polizei Berlin auf, Ermittlungen einzuleiten. Die bestätigte umgehend, dass sie das Video mit den Aussagen an den Staatsschutz weitergeleitet habe.

Abou-Chaker war bereits mehrfach mit kruden Verschwörungstheorien und Israel-Hass auf Tiktok aufgefallen. So hatte er unter anderem behauptet, die Juden wollten „komplett einen Genozid machen“. Die Gräueltaten der Hamas bezeichnete er als „Fake News“ und „Propaganda“.