Für den Bürgerservice ist keine Entspannung in Sicht. Es müssen allein 100 Mitarbeiter neu eingestellt werden, um den Personalstand zu halten.

In den Bürgerämtern fehlt weiter Personal.

Bürgerdienste Personallage in den Bürgerämtern bleibt angespannt

Berlin. Die Bürgerämter in den zwölf Berliner Bezirken müssen jedes Jahr 100 Stellen neu besetzen, allein um den aktuellen Personalstand zu halten. Gleichzeitig stockt die Einstellung neuer Mitarbeiter, so dass bislang keine deutliche Verbesserung im Service erreicht wird. Das geht aus der Antwort der Digital-Chefin des Senats (CDO), Martina Klement, auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Stephan Lenz hervor.

Viele Mitarbeiter hören wegen der hohen Arbeitsbelastung wieder auf oder bewerben sich auf andere Stellen in der Verwaltung. Die Verwaltung will die Personalsuche jetzt zentralisieren. „Für die Neubesetzungen und die Nachbesetzungen soll ein zentraler Rekrutierungsservice beim Landesverwaltungsamt eingerichtet werden“, heißt es in der Antwort der Digital-Staatssekretärin. „Es ist vorgesehen, von diesem zentralen Rekrutierungsservice dann auch Werbemaßnahmen für die Bürgerämter initiieren und steuern zu lassen.“

Die Lage in den Bürgerämtern ist weiter nicht zufriedenstellend

Aus Sicht des Verwaltungsexperten Lenz ist die Situation weiterhin nicht zufriedenstellend. „Ich würde sehr dafür werben, die Stellenbesetzung in den Bürgerämtern zu priorisieren“, sagte Lenz am Montag gegenüber der Berliner Morgenpost. Die Bürgerämter seien für die Menschen oft der einzige Berührungspunkt mit der Verwaltung. Deshalb sei es wichtig, bei der Personalsuche hier einen Schwerpunkt zu setzen. „Das wurde vom Senat zugesagt, also muss es jetzt auch kommen“, sagte Lenz. Während CDO Klement Verbesserungen im Bürgerservice weiter bis zum Ende des Jahres anstrebt, ist für Lenz der Sommer kommenden Jahres maßgeblich, dann, wenn die Menschen vor dem Urlaub feststellen, dass ihre Ausweise abgelaufen sind.

Wie die vom Senat beschlossenen vier zusätzlichen Bürgerämter personell ausgestattet werden können, ist angesichts der allgemeinen Personalnot fraglich. Digital-Chefin Klement will erhebliche Entlastungen für die Mitarbeiter durch straffere Arbeitsabläufe und die Digitalisierung erreichen. „Derzeit erprobt der Senat den Einsatz von öffentlichen IT-Zugängen - sogenannten Bürgerterminals - als Assistenzsysteme“, schreibt Klement in ihrer Antwort an Lenz. „Dieser zusätzliche Zugangsweg zu den Online-Diensten der Berliner Verwaltung kann dazu beitragen, die Anzahl der online gestellten Anträge zu erhöhen und somit mittelbar die Bürgerämter zu entlasten.“

Allein durch die elektronische Wohnsitzanmeldung und die digitale Meldebescheinigung „werden für die Bürgerinnen und Bürger weitere Serviceverbesserungen ermöglicht, die eine persönliche Vorsprache im Idealfall nicht mehr erfordern“, schreibt die Digital-Chefin weiter. „Die dadurch freigesetzten Kapazitäten im Frontoffice können für komplexere Beratungssituationen und für mehr Termine für die anderen Dienstleistungen der Bürgerämter genutzt werden.“

Vier zusätzliche Standorte geplant

Um die Terminlage in den Bürgerämtern zu verbessern, hatte der alte Senat noch ein neues Bürgeramt in der Klosterstraße in Mitte eingerichtet. In Spandau und Marzahn-Hellersdorf sollen weitere neue Standorte im Sommer 2024 arbeitsfähig sein. Beiden Bezirken werden dafür je zwölf Stellen für das „Front-Office“ der Bürgerämter bewilligt.

Nach Spandau und Marzahn-Hellersdorf sollen auch Pankow und Treptow-Köpenick ein zusätzliches Bürgeramt mit jeweils zwölf Stellen bekommen. Wann diese Standorte an den Start gehen, ist offen, die Suche nach geeigneten Gebäuden noch nicht beendet, wie es in der Anfrage weiter heißt.

100 zusätzliche Stellen sind finanziert

Insgesamt sind im Haushalt 100 neue Stellen für die Bürgerämter vorgesehen. 48 davon sind für die vier neuen Standorte reserviert, die restlichen 52 Stellen sollen auf alle übrigen acht Bezirke verteilt werden – sollte sich geeignetes Personal dafür finden. Wenn die Bezirksämter es nicht schaffen, die Stellen in sechs Monaten zu besetzen, sollen sie an andere Bezirke gehen.

Charlottenburg-Wilmersdorf stellt am fleißigsten neue Mitarbeiter ein

In den Bezirken läuft die Besetzung freier Stellen sehr unterschiedlich. Charlottenburg-Wilmersdorf hat einem Bericht der Finanzverwaltung zufolge einen Zuwachs von 128 Mitarbeitern zu verzeichnen, während in Neukölln und Marzahn-Hellersdorf die Mitarbeiterzahl sogar rückläufig ist, weil mehr Menschen die Ämter verlassen, als neu eingestellt werden.

Die Personalnot in den Verwaltungen beschäftigt die Behörden seit Jahren. Bis zum Jahr 2030 scheidet rund die Hälfte der Mitarbeiter altersbedingt aus. Da gelichzeitig in den Zeiten der Sparhaushalte wenig Personal ausgebildet wurde, klafft eine große Lücke. Die Behörden schaffen es kaum, allein den altersbedingten Schwund zu ersetzen.

Aus Sicht des Verwaltungsexperte Lenz sollte der Senat vor allem in den Bürgerämtern aktiv werden. Möglicherweise könnten Bonus-Zahlungen für die Mitarbeiter im Bürgerservice die Personallage erleichtern, so Lenz. „Das sind Schlüsselpositionen, der Senat muss dafür sorgen, dass es in den Bürgerämtern als erstes funktioniert.“