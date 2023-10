Stadtentwicklung Am Flughafen BER soll ein riesiges Quartier entstehen

Auf einem 24 Hektar großen Areal direkt am Flughafen BER soll ein neues Quartier mit dem Namen Horizn BER City entstehen.

Das Quartier „Horizn BER City“ am Flughafen BER wird eine der größten Immobilienentwicklungen an einem Flughafen in Deutschland. Das sind die Pläne.