Brandenburger Tor nach Farbangriff: So soll die Reinigung ablaufen

Berlin. Nachdem Mitglieder der „Letzten Generation“ am 17. September das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert haben, steht mehr als einen Monat später immerhin fest, wie die Spuren der Farbattacke beseitigt werden können. „Nach der ersten Reinigung des denkmalgeschützten Bauwerks mit Heißwasser und Hochdruck können wir nun in die zweite Phase der Reinigung starten“, sagte Birgit Möhring, Geschäftsführerin der landeseigenen Berliner Immobilien Management (BIM), die für das Bauwerk zuständig ist. Diese werde eine zumindest teilweise Einrüstung des Tores erforderlich machen, mehrere Wochen dauern und „nach derzeitigem Stand rund 115.000 Euro kosten“, so die BIM-Chefin.

Der große Aufwand und die hohen Kosten zeigten die Dimension der kriminellen Aktivitäten der „Letzten Generation“, ergänzte Finanzsenator Stefan Evers (CDU) am Montag bei einem vor Ort-Termin direkt vor dem Brandenburger Tor. „Wir werden dafür sorgen, dass nicht die Berlinerinnen und Berlinern dafür finanziell geradezustehen haben“, versprach der Senator. Die BIM habe inzwischen eine Anwaltskanzlei beauftragt, Schadensersatzansprüche gegen alle Personen geltend zu machen, die das Brandenburger Tor mit der Farbe besprüht hätten. Dies werde von seiner Verwaltung unterstützt.

Farbattacke auf Brandenburger Tor: Erste Reinigungsversuche ohne Erfolg

Der verursachte Schaden an Berlins wichtigstem Wahrzeichen ist auch nach mehr als einem Monat gut sichtbar, die Reinigung des empfindlichen, hellen Sandsteins mit Heißwasser und Hochdruck hat offensichtlich kaum etwas bewirkt. „Anders als von der ‚Letzten Generation‘ behauptet, wurde eben keine wasserlösliche Farbe eingesetzt“, betonte Birgit Möhring. Im Gegenteil: Die verwendete Farbe sei lediglich mit Wasser verdünnt worden, was dazu geführt habe, dass sie tief in den Sandstein eingedrungen sei. Das habe auch dazu geführt, dass es so lange gedauert habe, bis das richtige Reinigungsverfahren gefunden worden sei.

Finanzsenator Stefan Evers und Birgit Möhring, Geschäftsführerin der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH informieren über die Reinigungsmaßnahmen und deren Kosten am Brandenburger Tor.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

In Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt habe man in den vergangenen Wochen verschiedene Reinigungsverfahren an Musterflächen getestet, so Möhring weiter. Inzwischen sei ein Reinigungsmittel gefunden, das die noch vorhandenen Farbbestandteile aller Voraussicht nach lösen kann. „Das Mittel ist eine Paste, die nach dem Auftragen zunächst einwirken und dann vollständig vom Sandstein abgespült werden muss“, erläuterte die BIM-Chefin das Verfahren. Dieser Vorgang müsse gegebenenfalls mehrmals wiederholt werden.

Brandenburger Tor nach Farbattacke: Gerüst muss für Reinigung aufgestellt werden

Die beschmierten Säulen des Brandenburger Tors.

Foto: Unbekannt / Paul Zinken/dpa/Archivbild

Sollten danach noch Farbschatten vorhanden sein, werde eine weitere Bemusterung erfolgen, um anhand dessen Folgemaßnahmen abzuleiten. „Zum Abschluss der Reinigungsarbeiten werden die Steinoberflächen dann noch restauratorisch überarbeitet“, so Birgit Möhring weiter. Ein zeitaufwendiger Prozess: Für die abschließenden Reinigungsmaßnahmen am Brandenburger Tor muss zunächst ein Gerüst aufgestellt werden. Die Arbeiten werden dann noch etwa zwei bis drei Wochen dauern.

Aus Sorge vor weiteren Anschlägen: Reinigungskonzept bleibt geheim

Wann genau die Arbeiten beginnen sollen und welches Reinigungsmittel eingesetzt wird, dazu wollte die BIM-Geschäftsführerin keine Angaben machen. Den Grund dafür nannte Senator Evers: „Die ,Letzte Generation‘ hat weitere Anschläge auf das Brandenburger Tor angekündigt und wir wollen nicht auch noch die Einladung dazu aussprechen, im Zuge der anstehenden Aktivitäten und Reinigungsarbeiten wieder aktiv zu werden.“

Evers verwies weiter darauf, dass das Brandenburger Tor unter Polizeischutz stehe. Dies sei ein schlimmer Umstand, denn das binde Polizeikräfte, „die für andere Aufgaben sehr viel dringender in Berlin gebraucht würden“.

Senator: Polizei hat bei Farbanschlag auf Brandenburger Tor Schlimmeres verhindert

Wie viele Polizeibeamte für den Schutz des Brandenburger Tors abgestellt sind, wollte Evers nicht sagen. Der Finanzsenator verwies jedoch darauf, dass die Beamten vor Ort Schlimmeres verhindert hätten: „Hätten die nicht so schnell reagiert, wäre der Schaden, der jetzt entstanden ist, deutlich größer“, betonte Evers. Den Polizisten sei es gelungen, zu verhindern, dass die Klimaaktivisten die Hebebühne einsetzen konnten. Wäre das nicht verhindert worden, wären auch noch der obere Bereich des Brandenburger Tores und die Quadriga in Mitleidenschaft gezogen worden.

Dass dies nicht geschehen sei, sei „ausdrücklich der vorhandenen Bewachung geschuldet“, so Evers. Berlin verfüge aber über eine ungeheure Zahl von Denkmälern, von Wahrzeichen. Dort einen absoluten Schutz zu gewährleisten, sei objektiv nicht möglich.

Staatsanwalt: Letzte Generation „keine kriminelle Vereinigung“

Das Versprechen, dass nichts von den Kosten beim Steuerzahler kleben bleiben solle, nehme er sehr ernst: „Die ersten Rechnungen, die schon eingegangen sind, werden wir unverzüglich den Verursachern dieser Schäden in Rechnung stellen. Sie haften gemeinschaftlich, und wir werden alles daran setzen, dass diese Summe auch bis zum letzten Cent eingetrieben wird.“

Mit Verweis auf Stiftungen und Spender, die die „Letzte Generation“ finanziell unterstützen, erklärte der Finanzsenator, dass die Unterstützung auch die Finanzierung von Straftaten und somit strafbar sei. „Wenn es dafür Indizien gibt, werden die sicherlich auch strafrechtlich und über die Ermittlungsbehörden verfolgt“, so Evers.

Das allerdings dürfte schwierig werden - zumindest so lange die sogenannte „Letzte Generation“ nicht als kriminelle Vereinigung eingestuft ist. „Derzeit ist das nicht der Fall, unterliegt aber einer permanenten Neubewertung“, sagte Sebastian Büchner, der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Solange dies so sei, seien auch Spenden an den Verein nicht verboten und Spenden entsprechend auch keine Straftat.

