Neue Steuerschätzung für Berlin: So reagiert Finanzsenator Stefan Evers

Finanzen Neue Steuerschätzung für Berlin: So reagiert der Senator

Berlin. Die jüngste Steuerschätzung für Bund, Länder und Gemeinden bringt für Berlin praktisch keine finanziellen Veränderungen. Die Prognosen der Experten bewegten sich für das Land im Wesentlichen auf dem Niveau der Frühjahrsschätzung, teilte die Berliner Finanzverwaltung mit.

Demnach kann die Hauptstadt im laufenden Jahr mit Steuereinnahmen von 28,0 Milliarden Euro rechnen.

Für 2024 sagen die Fachleute etwa 28,7 Milliarden Euro voraus, für 2025 rund 30,3 Milliarden Euro.

Im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2023 sowie dem Haushaltsplanentwurf 2024/2025 sind Veränderungen nur marginal.

Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2023 ergibt sich eine Veränderung von rund plus 34 Millionen Euro (gegenüber der letzten Steuerschätzung entspricht das rund minus 12 Millionen Euro) sowie gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2024/2025 Veränderungen von rund minus 25 Millionen Euro (2024) und rund minus 102 Millionen Euro (2025).

Finanzsenator Stefan Evers: Dynamik und der Arbeitsmarkt in Berlin stabil

„Das Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung spiegelt die schwierige konjunkturelle Lage sowie die derzeit auf Bundesebene geplanten Steuerrechtsänderungen wider“, erklärte Finanzsenator Stefan Evers (CDU). „Die ökonomischen Risiken für die Entwicklung der Steuereinnahmen sind weiter erheblich.“

Dies gelte besonders hinsichtlich der Eskalation bestehender oder der Entstehung neuer geopolitischer Konflikte, aber auch mit Blick auf die Energiepreise und die Energieverfügbarkeit. Auch die Inflation scheine länger höher zu bleiben als bisher gedacht, so Evers weiter. „Für Berlin ist positiv hervorzuheben, dass die wirtschaftliche Dynamik und der Arbeitsmarkt in der Hauptstadt immer noch stabil sind. Auf der anderen Seite zeigen sich aber auch hier die negativen Auswirkungen der Krise in der Bau- und Immobilienwirtschaft.“

Laut Evers sei eine Stärkung der Wachstumskräfte in Deutschland dringlich, insbesondere die Energiekosten müssten dabei im Fokus stehen. Der Senator prognostizierte, dass bevorstehende Rechtsänderungen auf Bundesebene für Berlin zu nennenswerten Steuermindereinnahmen führen. Von der Steuerschätzung wurde das allerdings schon antizipiert. Andere finanzielle Risiken seien jedoch noch nicht verlässlich einzuschätzen, für 2024 und 2025 steige der finanzielle Handlungsbedarf, während die Spielräume weiter schrumpfen. Evers Fazit: „Die Entwicklung der Haushaltslage stellt damit eine der größten politischen Herausforderungen für die kommenden Jahre dar.“

Laut der am vergangenen Donnerstag vorgelegten Prognose der Steuerschätzer bleiben die finanziellen Spielräume von Bund, Ländern und Kommunen insgesamt eng. Der Staat wird demnach im kommenden Jahr nur rund 1,9 Milliarden Euro mehr Steuern einnehmen als noch im Frühjahr gedacht.

Für den gesamten Schätzzeitraum bis 2027 sagen die Schätzer 23,3 Milliarden Euro mehr Einnahmen vorher als im Frühjahr. Von den hohen Zuwachsraten vergangener Jahre, als die Haushaltspolitiker regelmäßig noch Milliarden verteilen konnten, ist das weit entfernt.

Insgesamt erwarten die Steuerschätzer für 2024 Einnahmen von 964,1 Milliarden Euro für den Staat. „Es ergeben sich keine neuen Verteilungsspielräume“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Präsentation der Zahlen.